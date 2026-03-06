Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
06 марта 2026, 18:47 | Обновлено 06 марта 2026, 19:11
Турнирная таблица АПЛ. Арсенал имеет комфортный перевес в чемпионской гонке

Ман Сити идет вторым с отставанием в 7 очков, но имеет игру в запасе

Getty Images/Global Images Ukraine

В Английской Премьер-лиге сыграно 29 туров, и продолжается гонка за чемпионство.

В середине недели было проведено 10 поединков очередного тура АПЛ.

Арсенал одержал победу над Брайтоном (1:0) и упрочил лидерство. Ман Сити не сумел обыграть Ноттингем Форест (2:2)

Ман Сити в чемпионской гонке с канонирами отстает на 7 очков, но имеет игру в запасе.

Топ-6 АПЛ: Арсенал (67 очков), Манчестер Сити (60), Ман Юнайтед, Астон Вилла (по 51), Челси, Ливерпуль (по 48).

Борьбу за выживание ведут: Ноттингем Форест, Вест Хэм (по 28), Бернли (19), Вулверхэмптон (16).

В АПЛ выступают два украинских футболиста: Виталий Миколенко (Эвертон) и Егор Ярмолюк (Брентфорд).

АПЛ. 29-й тур

  • 03.03. 21:30. Борнмут – Брентфорд – 0:0
  • 03.03. 21:30. Эвертон – Бернли – 2:0
  • 03.03. 21:30. Лидс – Сандерленд – 0:1
  • 03.03. 22:15. Вулверхэмптон – Ливерпуль – 2:1
  • 04.03. 21:30. Астон Вилла – Челси – 1:4
  • 04.03. 21:30. Брайтон – Арсенал – 0:1
  • 04.03. 21:30. Манчестер Сити – Ноттингем Форест – 2:2
  • 04.03. 21:30. Фулхэм – Вест Хэм – 0:1
  • 04.03. 22:15. Ньюкасл – Манчестер Юнайтед – 2:1
  • 05.03. 22:00. Тоттенхэм – Кристал Пэлас – 1:3

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Арсенал 30 20 7 3 59 - 22 14.03.26 19:30 Арсенал - Эвертон04.03.26 Брайтон 0:1 Арсенал01.03.26 Арсенал 2:1 Челси22.02.26 Тоттенхэм 1:4 Арсенал18.02.26 Вулверхэмптон 2:2 Арсенал12.02.26 Брентфорд 1:1 Арсенал 67
2 Манчестер Сити 29 18 6 5 59 - 27 14.03.26 22:00 Вест Хэм - Манчестер Сити04.03.26 Манчестер Сити 2:2 Ноттингем Форест28.02.26 Лидс 0:1 Манчестер Сити21.02.26 Манчестер Сити 2:1 Ньюкасл11.02.26 Манчестер Сити 3:0 Фулхэм08.02.26 Ливерпуль 1:2 Манчестер Сити 60
3 Манчестер Юнайтед 29 14 9 6 51 - 40 15.03.26 16:00 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла04.03.26 Ньюкасл 2:1 Манчестер Юнайтед01.03.26 Манчестер Юнайтед 2:1 Кристал Пэлас23.02.26 Эвертон 0:1 Манчестер Юнайтед10.02.26 Вест Хэм 1:1 Манчестер Юнайтед07.02.26 Манчестер Юнайтед 2:0 Тоттенхэм 51
4 Астон Вилла 29 15 6 8 39 - 34 15.03.26 16:00 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла04.03.26 Астон Вилла 1:4 Челси27.02.26 Вулверхэмптон 2:0 Астон Вилла21.02.26 Астон Вилла 1:1 Лидс11.02.26 Астон Вилла 1:0 Брайтон07.02.26 Борнмут 1:1 Астон Вилла 51
5 Челси 29 13 9 7 53 - 34 14.03.26 19:30 Челси - Ньюкасл04.03.26 Астон Вилла 1:4 Челси01.03.26 Арсенал 2:1 Челси21.02.26 Челси 1:1 Бёрнли10.02.26 Челси 2:2 Лидс07.02.26 Вулверхэмптон 1:3 Челси 48
6 Ливерпуль 29 14 6 9 48 - 39 15.03.26 18:30 Ливерпуль - Тоттенхэм03.03.26 Вулверхэмптон 2:1 Ливерпуль28.02.26 Ливерпуль 5:2 Вест Хэм22.02.26 Ноттингем Форест 0:1 Ливерпуль11.02.26 Сандерленд 0:1 Ливерпуль08.02.26 Ливерпуль 1:2 Манчестер Сити 48
7 Брентфорд 29 13 5 11 44 - 40 16.03.26 22:00 Брентфорд - Вулверхэмптон03.03.26 Борнмут 0:0 Брентфорд28.02.26 Бёрнли 3:4 Брентфорд21.02.26 Брентфорд 0:2 Брайтон12.02.26 Брентфорд 1:1 Арсенал07.02.26 Ньюкасл 2:3 Брентфорд 44
8 Эвертон 29 12 7 10 34 - 33 14.03.26 19:30 Арсенал - Эвертон03.03.26 Эвертон 2:0 Бёрнли28.02.26 Ньюкасл 2:3 Эвертон23.02.26 Эвертон 0:1 Манчестер Юнайтед10.02.26 Эвертон 1:2 Борнмут07.02.26 Фулхэм 1:2 Эвертон 43
9 Борнмут 29 9 13 7 44 - 46 14.03.26 17:00 Бёрнли - Борнмут03.03.26 Борнмут 0:0 Брентфорд28.02.26 Борнмут 1:1 Сандерленд21.02.26 Вест Хэм 0:0 Борнмут10.02.26 Эвертон 1:2 Борнмут07.02.26 Борнмут 1:1 Астон Вилла 40
10 Фулхэм 29 12 4 13 40 - 43 15.03.26 16:00 Ноттингем Форест - Фулхэм04.03.26 Фулхэм 0:1 Вест Хэм01.03.26 Фулхэм 2:1 Тоттенхэм22.02.26 Сандерленд 1:3 Фулхэм11.02.26 Манчестер Сити 3:0 Фулхэм07.02.26 Фулхэм 1:2 Эвертон 40
11 Сандерленд 29 10 10 9 30 - 34 14.03.26 17:00 Сандерленд - Брайтон03.03.26 Лидс 0:1 Сандерленд28.02.26 Борнмут 1:1 Сандерленд22.02.26 Сандерленд 1:3 Фулхэм11.02.26 Сандерленд 0:1 Ливерпуль07.02.26 Арсенал 3:0 Сандерленд 40
12 Ньюкасл 29 11 6 12 42 - 43 14.03.26 19:30 Челси - Ньюкасл04.03.26 Ньюкасл 2:1 Манчестер Юнайтед28.02.26 Ньюкасл 2:3 Эвертон21.02.26 Манчестер Сити 2:1 Ньюкасл10.02.26 Тоттенхэм 1:2 Ньюкасл07.02.26 Ньюкасл 2:3 Брентфорд 39
13 Кристал Пэлас 29 10 8 11 33 - 35 15.03.26 16:00 Кристал Пэлас - Лидс05.03.26 Тоттенхэм 1:3 Кристал Пэлас01.03.26 Манчестер Юнайтед 2:1 Кристал Пэлас22.02.26 Кристал Пэлас 1:0 Вулверхэмптон11.02.26 Кристал Пэлас 2:3 Бёрнли08.02.26 Брайтон 0:1 Кристал Пэлас 38
14 Брайтон 29 9 10 10 38 - 36 14.03.26 17:00 Сандерленд - Брайтон04.03.26 Брайтон 0:1 Арсенал01.03.26 Брайтон 2:1 Ноттингем Форест21.02.26 Брентфорд 0:2 Брайтон11.02.26 Астон Вилла 1:0 Брайтон08.02.26 Брайтон 0:1 Кристал Пэлас 37
15 Лидс 29 7 10 12 37 - 48 15.03.26 16:00 Кристал Пэлас - Лидс03.03.26 Лидс 0:1 Сандерленд28.02.26 Лидс 0:1 Манчестер Сити21.02.26 Астон Вилла 1:1 Лидс10.02.26 Челси 2:2 Лидс06.02.26 Лидс 3:1 Ноттингем Форест 31
16 Тоттенхэм 29 7 8 14 39 - 46 15.03.26 18:30 Ливерпуль - Тоттенхэм05.03.26 Тоттенхэм 1:3 Кристал Пэлас01.03.26 Фулхэм 2:1 Тоттенхэм22.02.26 Тоттенхэм 1:4 Арсенал10.02.26 Тоттенхэм 1:2 Ньюкасл07.02.26 Манчестер Юнайтед 2:0 Тоттенхэм 29
17 Ноттингем Форест 29 7 7 15 28 - 43 15.03.26 16:00 Ноттингем Форест - Фулхэм04.03.26 Манчестер Сити 2:2 Ноттингем Форест01.03.26 Брайтон 2:1 Ноттингем Форест22.02.26 Ноттингем Форест 0:1 Ливерпуль11.02.26 Ноттингем Форест 0:0 Вулверхэмптон06.02.26 Лидс 3:1 Ноттингем Форест 28
18 Вест Хэм 29 7 7 15 35 - 54 14.03.26 22:00 Вест Хэм - Манчестер Сити04.03.26 Фулхэм 0:1 Вест Хэм28.02.26 Ливерпуль 5:2 Вест Хэм21.02.26 Вест Хэм 0:0 Борнмут10.02.26 Вест Хэм 1:1 Манчестер Юнайтед07.02.26 Бёрнли 0:2 Вест Хэм 28
19 Бёрнли 29 4 7 18 32 - 58 14.03.26 17:00 Бёрнли - Борнмут03.03.26 Эвертон 2:0 Бёрнли28.02.26 Бёрнли 3:4 Брентфорд21.02.26 Челси 1:1 Бёрнли11.02.26 Кристал Пэлас 2:3 Бёрнли07.02.26 Бёрнли 0:2 Вест Хэм 19
20 Вулверхэмптон 30 3 7 20 22 - 52 16.03.26 22:00 Брентфорд - Вулверхэмптон03.03.26 Вулверхэмптон 2:1 Ливерпуль27.02.26 Вулверхэмптон 2:0 Астон Вилла22.02.26 Кристал Пэлас 1:0 Вулверхэмптон18.02.26 Вулверхэмптон 2:2 Арсенал11.02.26 Ноттингем Форест 0:0 Вулверхэмптон 16
Полная таблица

Инфографика

