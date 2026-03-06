Есть ли жизнь после Кубка Испании на неделе? Прогнозы на 27 тур Ла Лиги

«Барселона» вылетела из Кубка Испании и потеряла шансы на требл. Говорят, что игра забывается, а результат остается... Но разве не важно, как именно ты покидаешь турнир? В прошлом сезоне каталонцы не победили в ЛЧ из-за вылета от «Интера». После пропущенного в ОТ. Со счетом 6:7 после 2-матчевого противостояния. Со спасительным голом Ачерби на 90+3 и, возможно, сейвом года от Зоммера после удара Ямаля в концовке. А теперь «Барселона» покидает Кубок Испании после победы 3:0 над «Атлетико» в ответном матче. По итогам поединка, в котором «матрасники» защищали собственное разгромное поражение, а Симеоне не мог придумать на последних минутах ничего, кроме как бросить на поле +1 центрального защитника. Победы над «Барселоной» становятся самыми тяжелыми для команд в сезоне. Так и формируется сильный менталитет: футболисты каталонской команды теперь знают, чего стоят. Даже в плохие дни сезона.

«Барселона» закаляет характер поражениями, мы – тоже. На прошлой неделе рубрика не стала плюсовой: при ставке в 1000 грн на событие проиграли 150. Хорошая новость: баланс за последние 3 выпуска даже так составляет +3060. Сделали шаг назад 7 дней назад, чтобы теперь уверенно пойти вперед. Ниже – 10 прогнозов, которые помогут это сделать.

06.03. Сельта – Реал Мадрид, Обе забьют и ТБ3.5, кф. 3

В этом сезоне «Сельта» уже встречалась с «Реалом» и «Барселоной» и забила в ворота обоих соперников по 2 гола, в прошлом розыгрыше Ла Лиги – 8 за 4 дуэли с этими оппонентами. На этом отрезке коллектив из Виго не промолчал ни разу, а прямо сейчас находится на серии из 5 матчей, в которых забивает как минимум дважды за игру в ворота испанских грандов. В последние годы ни одна атака Примеры не шокирует топов настолько же стабильно. А сейчас еще и прекрасный момент: «Реал» не в форме. Пропустил в 3 турах подряд. Впервые с 2019 года проиграл в Ла Лиге в паре последовательных матчей. Если «Сельта» забивала топам на пике, то почему должна промолчать сейчас? Впрочем, и пропускать также должна: даже с Арбелоа «Реал» отличился как минимум дважды в 5 из 7 матчей чемпионата. Просто разница в классе. «Сельта» даже от гораздо более слабых оппонентов умудрилась пропустить по 2+ в 3 из 6 последних туров ЛЛ.

07.03. Осасуна – Мальорка, П1, кф. 1.77

«Осасуна» в лучшей форме за несколько лет. Да, уступила на прошлой неделе «Валенсии», но сделала это в гостях. Сейчас сыграет дома, где набирает 73% своих очков в чемпионате. Вплоть до предыдущего тура «Осасуна» не проигрывала в течение 6 матчей лиги, в ходе серии одолела даже «Реал» (2:1). Конкретно на своем поле победила в 4 из 6 последних попыток. Одолела в том числе серьезных соперников – а здесь всего лишь аутсайдер Ла Лиги. «Мальорка» в зоне вылета, ниже нее в таблице сейчас только новички сезона Примеры. Команда уже сменила тренера, но не помогло: уже с новым продолжила свою серию поражений в чемпионате до 4 матчей. Пару последних коллектив потерпел даже без забитых голов. Если даже сумеет прервать неудачную серию в ближайшее время, то вряд ли в гостях: со старта сезона «Мальорка» проиграла аж 10 из 13 выездов в Примере.

07.03. Леванте – Жирона, Обе забьют, кф. 1.71

«Жирона» – просто более классная команда. Дольше играет в Ла Лиге. Имеет больше сильных футболистов в составе. Да что там: Цыганков и Ванат в форме, поэтому представить, что каталонцы не забьют в ворота команды из зоны вылета, трудно. Просто сейчас коллектив на серии из 4 туров, в которых не промолчал. В атаке у «Жироны» только 1 осечка за 9 последних матчей в чемпионате. Защита «Леванте» топ-1 в ЛЛ по пропущенным... с конца. Поэтому для команды из зоны вылета все просто: она либо забивает, либо прощается с мечтами играть в Примере в следующем сезоне. «Леванте» такие «правила игры» понимает, поэтому отличился голом в большинстве домашних матчей розыгрыша, в последнем – аж парой забитых. Хотя, пожалуй, важнее другая статистика: «Жирона» пропустила хотя бы гол в 12 из 13 гостевых матчей сезона Ла Лиги. За слишком смелый футбол приходится платить.

07.03. Атлетико – Реал Сосьедад, Обе забьют и ТБ2.5, кф. 2.28

Чтобы сыграть основным составом в ответном матче Кубка Испании, «Атлетико» вышел почти запасными на предыдущий тур Ла Лиги. И это после 4:0 в первом матче... То есть сезон Примеры для команды де-факто завершен. На следующей неделе – Лига чемпионов. Поэтому ожидаем новую волну ротации у «матрасников». Значит, каких-то классических 1:0 не будет. А вот перестрелка возможна: «Сосьедад» и забил, и пропустил в 10 из 11 последних поединков чемпионата Испании. С тренером Матераццо команда играет в крайне смелый футбол. Поэтому 2:1 с «Барселоной» и 1:4 с «Реалом». Качества не хватает, чтобы надежно защищаться с топами, но желания достаточно, чтобы поразить их ворота хотя бы раз. «Атлетико» пропустил в 3 из 4 последних туров, но и забил дома в 12 из 13 поединков розыгрыша Ла Лиги. Поэтому ожидаем обмен голами и даже больше: ничьих в Примере стадион в Мадриде не видел с августа.

07.03. Атлетик – Барселона, Обе забьют, кф. 1.52

Не верю в то, что «Барселона» сможет сыграть с «Атлетиком» в свой лучший футбол. На неделе потратила много сил в матче Кубка Испании, но не прошла дальше. На следующей неделе сыграет в плей-офф ЛЧ. Впервые за много туров отрыв команды от «Реала» в таблице достиг более одной победы. Как с учетом всего названного как следует настроиться на матч чемпионата? Тем более на чужом поле. Отличный шанс для «Атлетика» продолжить свою серию с забитыми голами – 9-матчевую в Ла Лиге, между прочим. Впрочем, без хотя бы одного точного удара каталонцев не обойдется: в этом сезоне команда из Бильбао пропустила от «Реала» и «Барселоны» 7 голов за 2 матча, по 3+ в каждом. Этот же «Атлетик» не квалифицировался в раунды на вылет в ЛЧ. То есть с соперниками топ-уровня его оборона стабильно не справляется. А «Барселона» забила в 26 из 26 туров сезона Ла Лиги.

08.03. Вильярреал – Эльче, П1+ТБ1.5, кф. 1.63

«Вильярреал» – машина для побед над более слабыми. Против команд с 7 строчки таблицы и ниже «субмарина» провела 18 матчей, в которых одержала аж 16 побед, дома – 10 из 10 возможных. «Вильярреал» справлялся с середнячками и аутсайдерами настолько стабильно даже когда играл в ЛЧ. Теперь не играет, имеет менее плотный календарь – в недельном цикле вряд ли будет допускать ошибки чаще. Тем более дома, где в 8 последних матчах Ла Лиги «Вильярреал» не смог победить только «Реал» и «Барселону». А здесь какой-то «Эльче» – аутсайдер с составом из футболистов, которые только в прошлом сезоне играли в Сегунде. Новичок не в форме и на серии из 9 подряд туров без единой победы в чемпионате. Хотя даже в лучшие отрезки сезона «Эльче» не впечатлял в гостях: на улице уже весна, а он до сих пор без выездных побед в ЛЛ. Последние 3 гостевых матча проиграл, все – с как минимум парой пропущенных.

08.03. Хетафе – Бетис, Обе забьют, кф. 2.2

Слишком уж трендовый вариант для гостей, поэтому при таком коэффициенте просто нет смысла его игнорировать. Так вот: «Бетис» и забил, и пропустил в 20 из 23 последних выездных матчей Примеры. Это больше целого круга чемпионата, отрезок в более чем год – выборка достаточно точная. Просто такой уж стиль у команды, которая играет весело и в атаку со всеми. На этот раз будет так же. Как и в прошлый раз. Просто сейчас «Бетис» на серии из 3 подряд матчей в Ла Лиге, в которых обменялся забитыми с соперниками. «Хетафе» играет не так весело, но сейчас атака команды в форме: коллектив отличился в 3 из 4 последних туров, в последнем матче одолел «Реал» в Мадриде. Трудно после этого представить, что коллектив промолчит в игре с «Бетисом». Да и «Бетис» вряд ли впервые за 11 последних туров Ла Лиги не сможет забить в ворота середняка.

08.03. Севилья – Райо Вальекано, Обе забьют, кф. 1.9

Последний раз «Райо» побеждал в гостевом матче Примеры аж в октябре, а прямо сейчас находится на серии из 5 выездных поединков чемпионата с пропущенными. Если бы не домашние матчи, команда уже бы давно играла в Сегунде. Состав «Севильи» – лучший, поэтому дома коллектив обязан доказать это хотя бы одним забитым голом. В 7 последних турах Ла Лиги отличался, в последнем домашнем – даже в меньшинстве. В первом круге «Севилья» в ворота «Райо» забила даже в гостях. Чтобы отличиться, пойдет в атаку... и оставит много пространства за спинами защитников. «Райо» воспользуется этим так же, как воспользовались 5 последних приезжих на арену «Севильи» в чемпионате – именно столько длится домашняя серия команды с пропущенными. 6 из 7 своих последних матчей она провела на «обе забьют», дома – 3 из 3. «Райо» в своем крайнем выезде успел и забить, и пропустить еще до перерыва.

08.03. Валенсия – Алавес, К1 забьет 1-2 гола, кф. 1.57

«Алавес» пропустил в 11 из 11 последних выездов Ла Лиги, поэтому очень трудно представить, что он сможет собраться и сыграть на ноль сейчас. Не та арена: на «Месталье» «Валенсия» отличилась в 11 из 13 матчей розыгрыша Ла Лиги. Она очень редко побеждает в гостях, поэтому для сохранения прописки вынуждена выжимать максимум из домашних матчей. А тут еще и лобовая встреча с конкурентом за место в Ла Лиге на новый сезон – промолчать совсем не вариант. В 3 последних турах забила – продолжит серию. Однако забить аж 3+ не сможет. Во-первых, потому что даже дома со старта сезона смогла сделать это только дважды. Во-вторых, из-за довольно надежной защиты «Алавеса». Тот не так уж часто играет на ноль, но и 3+ пропустил только в 3 из 26 туров розыгрыша. Просто сейчас гости на серии из 7 матчей без сухарей, но на отрезке больше 2 голов им не забил ни один из соперников.

09.03. Эспаньол – Овьедо, Обе забьют, кф. 2.05

«Овьедо» нечего терять. Команда на дне таблицы, отставание от спасительной позиции – 9 пунктов. Коллектив не может себе позволить играть на 0:0. Нет, пойдет на обмен атаками если не с первых минут, то сразу после перерыва. Пару туров назад благодаря этому сыграл 3:3, забил в 6 из 9 последних. Правда, и пропустил во всех гостевых матчах сезона... «Эспаньол» давно решил задачу сохранения прописки, поэтому сейчас просто доигрывает чемпионат. Поэтому на серии из 9 туров без побед. Стрик с пропущенными на 1 матч длиннее. Если не такому оппоненту должен забивать голы мотивированный «Овьедо», то кому вообще? Свое взятие ворот каталонцы обязаны оформить на классе: ранее отличились в 9 из 9 матчей сезона против команд с 15 строчки таблицы и ниже. Даже сейчас, без мотивации и на неутешительной серии, «Эспаньол» стабильно забивает, текущая серия с голами – 5 туров. В паре последних и забил, и пропустил еще в стартовые 45 минут.

