  Дональд ТРАМП – игрокам Интера Майами: «Не люблю красивых мужчин»
Major League Soccer
06 марта 2026, 18:25 | Обновлено 06 марта 2026, 18:39
Дональд ТРАМП – игрокам Интера Майами: «Не люблю красивых мужчин»

Очередное заявление от президента США

Getty Images/Global Images Ukraine

Делегация клуба Интер Майами побывала в Белом доме в честь победы в Кубке МЛС, а президент Дональд Трамп отметился очередным противоречивым высказыванием.

Во время общения с игроками Трамп обратил внимание на хавбека Родриго де Пауля и спросил: «У вас все такие симпатичные? Я не люблю красивых мужчин».

«Рядом с ними ты чувствуешь себя не так уверенно», – заявил Трамп.

В последние недели президент США традиционно встречался с победителями ведущих североамериканских чемпионатов, а также принял у себя мужскую сборную США по хоккею, которая завоевала золото Олимпиады.

Родриго Де Пауль Дональд Трамп Major League Soccer (MLS)
