Дональд ТРАМП – игрокам Интера Майами: «Не люблю красивых мужчин»
Очередное заявление от президента США
Делегация клуба Интер Майами побывала в Белом доме в честь победы в Кубке МЛС, а президент Дональд Трамп отметился очередным противоречивым высказыванием.
Во время общения с игроками Трамп обратил внимание на хавбека Родриго де Пауля и спросил: «У вас все такие симпатичные? Я не люблю красивых мужчин».
«Рядом с ними ты чувствуешь себя не так уверенно», – заявил Трамп.
В последние недели президент США традиционно встречался с победителями ведущих североамериканских чемпионатов, а также принял у себя мужскую сборную США по хоккею, которая завоевала золото Олимпиады.
