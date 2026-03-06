Дональд ТРАМП – игрокам Интера Майами: «Не люблю красивых мужчин»

Делегация клуба Интер Майами побывала в Белом доме в честь победы в Кубке МЛС, а президент Дональд Трамп отметился очередным противоречивым высказыванием.

Во время общения с игроками Трамп обратил внимание на хавбека Родриго де Пауля и спросил: «У вас все такие симпатичные? Я не люблю красивых мужчин».

«Рядом с ними ты чувствуешь себя не так уверенно», – заявил Трамп.

В последние недели президент США традиционно встречался с победителями ведущих североамериканских чемпионатов, а также принял у себя мужскую сборную США по хоккею, которая завоевала золото Олимпиады.