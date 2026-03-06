КОРОБОВ: «Очень хорошо, что в Динамо такой хороший микроклимат»

Защитник «Динамо» Максим Коробов рассказал о своей адаптации в первой команде «бело-синих» и настрое киевлян на матч против житомирского «Полесья» в 19-м туре Украинской Премьер-лиги.

– Максим, прошло уже два дня с матча против «Ингульца» (2:0) в 1/4 финала Кубка Украины. Ты не принимал участия в этом матче, но был рядом с командой. Уже утихли эмоции после выхода в полуфинал национального кубка?

– Я таких сильных эмоций не почувствовал, это только четвертьфинал. Мы должны были выигрывать эту игру, мы и победили. Нам поставили цель получить победу – и мы ее добыли. Двигаемся дальше.

– Через несколько дней состоится игра против «Полесья» в чемпионате, и она будет довольно важной с точки зрения турнирной таблицы. Партнеры по команде подчеркивали важность этого матча?

– Мы сейчас в таком положении, что для нас каждая игра важна. Мы настраиваемся на каждую игру с мыслью, что нужно побеждать, и не важно, какой соперник. Мы все понимаем ситуацию в турнирной таблице. Для нас не должно быть никаких ничьих и поражений, только победа.

– Для «Динамо» поединок против «Полесья» станет первым выездным во второй части сезона. Есть ли отличия в подготовке по сравнению с домашними играми?

– Это моя первая выездная игра с основной командой, поэтому сейчас будем смотреть.

– После дебюта за основную команду «Динамо» к вам приковано много внимания. Ты уже привык к тому, что находишься в основной команде? Прошел период адаптации?

– Я считаю, что прошел период адаптации. Стараюсь не обращать внимания на то, что обо мне говорят – и положительное, и отрицательное, потому что нужно работать над собой, становиться каждый день лучшей версией себя. Нет какого-то особого ощущения, что я уже игрок основной команды, но я благодарю главного тренера за доверие и благодарю партнеров по команде.

– Тренировка прошла в позитивном настроении, с шутками. Насколько важно иметь хороший микроклимат в команде перед таким серьезным матчем?

– Конечно, хорошо, когда у всех улыбка на лице и есть хорошее настроение. Оно проявляется не только в том, что мы смеемся и можем пошутить, но и в том, что мы выкладываемся на все сто процентов на тренировках. Это довольно хорошо, когда в команде такой хороший микроклимат.

– Чего вообще ожидаете от матча против «Полесья»? Что можете сказать о сопернике?

– Это непростая команда, там играют очень хорошие исполнители. Но мы будем настраиваться только на победу.