МИЧЕЛ: «Он не готов играть за Жирону»
Тренер – о Донни ван де Беке
Главный тренер каталонской «Жироны» Мичел рассказал о состоянии нидерландского центрального полузащитника Донни ван де Бека.
«Донни ван де Бек выполняет определенные упражнения на тренировке, но это индивидуально. Он не готов играть за Жирону на данном этапе», – сказал главный тренер каталонцев.
В этом сезоне Донни ван де Бек сумел провести только два матча за «Жирону».
Ранее главный тренер «Жироны» Мичел прокомментировал травму немецкого голкипера Марка-Андре тер Штегена, упомянув и о конкуренте из Украины Владиславе Крапивцове.
