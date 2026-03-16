МИЧЕЛ: «Он не готов играть за Жирону»

Главный тренер каталонской «Жироны» Мичел рассказал о состоянии нидерландского центрального полузащитника Донни ван де Бека.

«Донни ван де Бек выполняет определенные упражнения на тренировке, но это индивидуально. Он не готов играть за Жирону на данном этапе», – сказал главный тренер каталонцев.

В этом сезоне Донни ван де Бек сумел провести только два матча за «Жирону».

Ранее главный тренер «Жироны» Мичел прокомментировал травму немецкого голкипера Марка-Андре тер Штегена, упомянув и о конкуренте из Украины Владиславе Крапивцове.