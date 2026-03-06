В субботу, 7 марта, состоится матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретятся киевская «Оболонь» и криворожский «Кривбасс».

Команды сыграют на стадионе «Оболонь-Арена», стартовый свисток главного арбитра Михаила Райды прозвучит в 15:30 по киевскому времени.

После 18-ти сыгранных туров «Кривбасс» набрал 30 баллов и разместился на пятой позиции в турнирной таблице. «Оболонь» занимает девятое место, в активе команды Антоненко – 23 пункта.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

Оболонь – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

