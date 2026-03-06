Оболонь – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги состоится 7 марта в 15:30 по киевскому времени
В субботу, 7 марта, состоится матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретятся киевская «Оболонь» и криворожский «Кривбасс».
Команды сыграют на стадионе «Оболонь-Арена», стартовый свисток главного арбитра Михаила Райды прозвучит в 15:30 по киевскому времени.
После 18-ти сыгранных туров «Кривбасс» набрал 30 баллов и разместился на пятой позиции в турнирной таблице. «Оболонь» занимает девятое место, в активе команды Антоненко – 23 пункта.
Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.
