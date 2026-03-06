Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Премьер-лига
Оболонь
07.03.2026 15:30 - : -
Кривбасс
Украина. Премьер лига
06 марта 2026, 18:49 | Обновлено 06 марта 2026, 18:51
Матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги состоится 7 марта в 15:30 по киевскому времени

Украинская Премьер-лига. Оболонь – Кривбасс

В субботу, 7 марта, состоится матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретятся киевская «Оболонь» и криворожский «Кривбасс».

Команды сыграют на стадионе «Оболонь-Арена», стартовый свисток главного арбитра Михаила Райды прозвучит в 15:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

После 18-ти сыгранных туров «Кривбасс» набрал 30 баллов и разместился на пятой позиции в турнирной таблице. «Оболонь» занимает девятое место, в активе команды Антоненко – 23 пункта.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

