Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Оболонь – Кривбасс
Украина. Премьер лига
06 марта 2026, 16:00 |
136
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Оболонь – Кривбасс

Поединок 19-го тура Премьер-лиги состоится 7 марта в 15:30 по киевскому времени

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Оболонь – Кривбасс
Украинская Премьер-лига. Оболонь – Кривбасс

В матче 19-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, который состоится в субботу, 7 марта, встретятся киевская «Оболонь» и криворожский «Кривбасс».

Поединок начнется в 15:30 по киевскому времени. Команды сыграют на стадионе «Оболонь-Арена». Главным арбитром назначен Михаил Райда.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Оболонь» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 23 балла. «Кривбасс» разместился на пятой позиции, имея в своем активе 30 пунктов.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Кривбасс Кривой Рог Оболонь - Кривбасс где смотреть
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
