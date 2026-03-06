Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Оболонь – Кривбасс
Поединок 19-го тура Премьер-лиги состоится 7 марта в 15:30 по киевскому времени
В матче 19-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, который состоится в субботу, 7 марта, встретятся киевская «Оболонь» и криворожский «Кривбасс».
Поединок начнется в 15:30 по киевскому времени. Команды сыграют на стадионе «Оболонь-Арена». Главным арбитром назначен Михаил Райда.
«Оболонь» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 23 балла. «Кривбасс» разместился на пятой позиции, имея в своем активе 30 пунктов.
Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.
