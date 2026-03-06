Игор Йовичевич прокомментировал свое увольнение из Видзева

Хорватский тренер Игор Йовичевич прокомментировал свою отставку из польского «Видзева»:

«Мое путешествие с «Видзевом» подошло к концу.

Я хотел бы искренне поблагодарить клуб, владельца Роберта Добжицкого, президента и совет директоров, персонал, моих игроков и всех причастных за возможность, доверие и поддержку на протяжении моего пребывания здесь. Для меня было честью быть частью этого клуба и работать с такими преданными людьми.

Я ухожу с чувством, что каждый день отдавал все силы, проявлял профессионализм и страсть. В футболе не всегда все складывается так, как мы себе изначально представляем, но я благодарен за этот опыт и уроки, которые он принес.

Желаю клубу, игрокам и болельщикам всего наилучшего и больших успехов в будущем».