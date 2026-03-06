Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игор Йовичевич прокомментировал свое увольнение из Видзева
Польша
06 марта 2026, 23:20 |
417
6

Игор Йовичевич прокомментировал свое увольнение из Видзева

Хорватский специалист поблагодарил руководство польского клуба

06 марта 2026, 23:20 |
417
6 Comments
Игор Йовичевич прокомментировал свое увольнение из Видзева
ФК Видзев. Игор Йовичевич

Хорватский тренер Игор Йовичевич прокомментировал свою отставку из польского «Видзева»:

«Мое путешествие с «Видзевом» подошло к концу.

Я хотел бы искренне поблагодарить клуб, владельца Роберта Добжицкого, президента и совет директоров, персонал, моих игроков и всех причастных за возможность, доверие и поддержку на протяжении моего пребывания здесь. Для меня было честью быть частью этого клуба и работать с такими преданными людьми.

Я ухожу с чувством, что каждый день отдавал все силы, проявлял профессионализм и страсть. В футболе не всегда все складывается так, как мы себе изначально представляем, но я благодарен за этот опыт и уроки, которые он принес.

Желаю клубу, игрокам и болельщикам всего наилучшего и больших успехов в будущем».

По теме:
Асиссты Желизко и Дячука помогли Легии одержать важную победу в Польше
Иван Желизко отметился ассистом в матче Лехии Гданьск против Ягеллонии
Желтая и замена. Русин сыграл за Арку в Польше, но его команда проиграла
Игор Йовичевич Видзев Лодзь чемпионат Польши по футболу
Дмитрий Вус Источник: Instagram
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легенда Динамо рассказал, как его уничтожил Лобановский
Футбол | 06 марта 2026, 22:22 0
Легенда Динамо рассказал, как его уничтожил Лобановский
Легенда Динамо рассказал, как его уничтожил Лобановский

Шацких – о работе с легендарным тренером

Траоре приходит на выручку. Шахтер победил Александрию
Футбол | 06 марта 2026, 15:02 133
Траоре приходит на выручку. Шахтер победил Александрию
Траоре приходит на выручку. Шахтер победил Александрию

«Горняки» провели неплохую репетицию перед стартом в еврокубках

Тренер Шахтера: «Где два пенальти? Плохой перформанс судьи»
Футбол | 06.03.2026, 17:55
Тренер Шахтера: «Где два пенальти? Плохой перформанс судьи»
Тренер Шахтера: «Где два пенальти? Плохой перформанс судьи»
Тайсон ФЬЮРИ: «Эти два парня – машины, словно боги, они договорились о бое»
Бокс | 06.03.2026, 04:32
Тайсон ФЬЮРИ: «Эти два парня – машины, словно боги, они договорились о бое»
Тайсон ФЬЮРИ: «Эти два парня – машины, словно боги, они договорились о бое»
В киевском Динамо заговорили о Михаиле Мудрике
Футбол | 06.03.2026, 05:22
В киевском Динамо заговорили о Михаиле Мудрике
В киевском Динамо заговорили о Михаиле Мудрике
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перший Серед Рівних в бані
Скоро крісло збірної буде вільне, але шахраї із закритого акціонерного товариства "УАФ" звичайно не запросять Йовічевіча. 
Ответить
-2
Показать Скрыть 5 ответов
Популярные новости
Решение принято. Динамо предложило подписать своего таланта конкуренту
Решение принято. Динамо предложило подписать своего таланта конкуренту
06.03.2026, 09:19 2
Футбол
Забарный после перехода в ПСЖ купил новую машину. Известна цена
Забарный после перехода в ПСЖ купил новую машину. Известна цена
05.03.2026, 07:22 14
Футбол
Йожеф САБО: «Он нулевой в отборе, но альтернативы нет»
Йожеф САБО: «Он нулевой в отборе, но альтернативы нет»
05.03.2026, 16:07 20
Футбол
Может, Украина? Кем ФИФА может заменить Иран, если тот не поедет на ЧМ-2026
Может, Украина? Кем ФИФА может заменить Иран, если тот не поедет на ЧМ-2026
05.03.2026, 17:33 23
Футбол
Усик получил угрозы от россиян. Бой с Верховеном может стать катастрофой
Усик получил угрозы от россиян. Бой с Верховеном может стать катастрофой
06.03.2026, 06:32 2
Бокс
Источник назвал форварда, которого вызовут в сборную Украины вместо Довбика
Источник назвал форварда, которого вызовут в сборную Украины вместо Довбика
05.03.2026, 18:18 11
Футбол
Сергей БУБКА: «Я сделал свой выбор в отношении Украины»
Сергей БУБКА: «Я сделал свой выбор в отношении Украины»
05.03.2026, 08:10 16
Другие виды
Леннокс ЛЬЮИС: «Рад, что они договорились, это будет большой бой»
Леннокс ЛЬЮИС: «Рад, что они договорились, это будет большой бой»
05.03.2026, 09:43
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем