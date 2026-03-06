Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Франция
06 марта 2026, 14:31 |
«Яремчук, я никогда в тебе не сомневался». Реакция фанов на гол украинца

Роман Яремчук забил первый гол в составе Лиона

«Яремчук, я никогда в тебе не сомневался». Реакция фанов на гол украинца
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 1/4 финала Кубка Франции «Лион» встречался с «Лансом». Основное время матча завершилось вничью 2:2. А в серии пенальти точнее были игроки «Ланса».

Голом в составе «Лиона» отметился форвард сборной Украины Роман Яремчук. Нападающий отличился на 67-й минуте, сделав счет 1:2.

Болельщики «Лиона» остались довольны действиями Яремчука. Но больших авансов украинскому форварду не дают.

PAG_92: Вчера вечером этот парень был наименее «призрачным» из всех игроков «Лиона». Помимо его красивого гола, Яремчук мне не очень понравился.

Agi: Яремчук, я никогда в тебе не сомневался, мой друг! Имберт, ты потрясающий! Давайте, ребята!

Ju: Молодец, Роман!

SouzzProno: Яремчук хорош, но он падает слишком глубоко без причины; он медленный вне своей зоны. Он девятый номер, как и Жиру; он не должен покидать свою зону.

Adammayia (Ninjarabe): Яремчук действительно очень интересен, даже помимо его психологической подготовки; по-настоящему интересный игрок.

A N G E L: Полный провал от начала до конца… Хотя Яремчук мне очень понравился!

Adri: Яремчук заслуживает 5, Толиссо – как минимум 4, учитывая его решающую роль в концовке. Нартей и Мортон – максимум 4. Остальные – неплохо.

Aurel: У Яремчука есть ограниченный талант, но он двигается, прессингует, и мы играем вовсе не для того, чтобы продемонстрировать его качества. Он выкладывается по полной и возвращает нас в игру, когда мы играем, используя его сильные стороны.

Фонсека отреагировал на поражение Лиона в матче, где забил Яремчук
Яремчук впервые забил за Лион и узнал свою оценку после вылета из Кубка
Яремчук стал первым украинцем, забившим в четвертьфинале Кубка Франции
Кубок Франции по футболу Лион Ланс Роман Яремчук реакция болельщиков
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
