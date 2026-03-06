«Яремчук, я никогда в тебе не сомневался». Реакция фанов на гол украинца

В матче 1/4 финала Кубка Франции «Лион» встречался с «Лансом». Основное время матча завершилось вничью 2:2. А в серии пенальти точнее были игроки «Ланса».

Голом в составе «Лиона» отметился форвард сборной Украины Роман Яремчук. Нападающий отличился на 67-й минуте, сделав счет 1:2.

Болельщики «Лиона» остались довольны действиями Яремчука. Но больших авансов украинскому форварду не дают.

PAG_92: Вчера вечером этот парень был наименее «призрачным» из всех игроков «Лиона». Помимо его красивого гола, Яремчук мне не очень понравился.

Agi: Яремчук, я никогда в тебе не сомневался, мой друг! Имберт, ты потрясающий! Давайте, ребята!

Ju: Молодец, Роман!

SouzzProno: Яремчук хорош, но он падает слишком глубоко без причины; он медленный вне своей зоны. Он девятый номер, как и Жиру; он не должен покидать свою зону.

Adammayia (Ninjarabe): Яремчук действительно очень интересен, даже помимо его психологической подготовки; по-настоящему интересный игрок.

A N G E L: Полный провал от начала до конца… Хотя Яремчук мне очень понравился!

Adri: Яремчук заслуживает 5, Толиссо – как минимум 4, учитывая его решающую роль в концовке. Нартей и Мортон – максимум 4. Остальные – неплохо.

Aurel: У Яремчука есть ограниченный талант, но он двигается, прессингует, и мы играем вовсе не для того, чтобы продемонстрировать его качества. Он выкладывается по полной и возвращает нас в игру, когда мы играем, используя его сильные стороны.