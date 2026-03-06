Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. «Ворскла должна жить». Фанаты Шахтера поддержали полтавский клуб
Украина. Премьер лига
ФОТО. «Ворскла должна жить». Фанаты Шахтера поддержали полтавский клуб

Болельщики горняков привезли баннер на матч с Александрией

ФОТО. «Ворскла должна жить». Фанаты Шахтера поддержали полтавский клуб
В пятницу, 6 марта, состоится матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26 между «Александрией» и донецким «Шахтером». Команды встретились на стадионе «Ника».

Болельщики «горняков» привезли на матч специальный баннер, посвященный полтавской «Ворскле», которая рискует исчезнуть с футбольной карты Украины:

«Ворскла должна жить».

Напомним, сейчас «Ворскла» выступает в Первой лиге Украины и столкнулась с большими финансовыми трудностями.

Дмитрий Вус Источник: Telegram
