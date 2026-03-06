Левандовски об уходе из Барселоны: «Три месяца, чтобы найти команду»

Форвард Барселоны Роберт Левандовски подтвердил, что покинет каталонскую команду после завершения сезона, однако игрок не знает, где продолжит карьеру.

«Я не чувствую никакого давления. Если бы мне было 30 лет или меньше, то все было бы иначе. Мне было бы важно заранее знать, где я начну сезон. А сейчас мне это не так важно».

«У меня есть терпение. Даю себе три месяца, чтобы найти команду, и выбирать буду только я», – сказал Левандовски.

Ранее сообщалось, что Роберт уже получил предложения из МЛС и Саудовской Аравии.