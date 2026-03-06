Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Левандовски об уходе из Барселоны: «Три месяца, чтобы найти команду»

Польский бомбардир покинет каталонскую команду

Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Форвард Барселоны Роберт Левандовски подтвердил, что покинет каталонскую команду после завершения сезона, однако игрок не знает, где продолжит карьеру.

«Я не чувствую никакого давления. Если бы мне было 30 лет или меньше, то все было бы иначе. Мне было бы важно заранее знать, где я начну сезон. А сейчас мне это не так важно».

«У меня есть терпение. Даю себе три месяца, чтобы найти команду, и выбирать буду только я», – сказал Левандовски.

Ранее сообщалось, что Роберт уже получил предложения из МЛС и Саудовской Аравии.

