Решение принято. Талант Динамо получил щедрое предложение о трансфере
Яцыком заинтересовался «Металлист 1925»
Полузащитник «Динамо» Александр Яцык заинтересовал «Металлист 1925», который сделал футболисту привлекательное предложение по зарплате.
Впрочем, 21-летний хавбек не захотел покидать киевский клуб и хочет бороться за место в основном составе «бело-синих».
Во второй части сезона Яцык уже получил игровую практику: он провел 27 минут в матче против «Эпицентра», 68 минут в поединке с «Ингульцем» и 10 минут в поединке с «Полесьем».
Ранее сообщалось, что футбольные клубы «Динамо» и «Рух» договорились о переходе во львовский клуб на правах аренды сенегальского вингера «бело-синих» Самбы Диалло.
