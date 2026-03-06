Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Как Шахтер готовился к гостевому матчу УПЛ с Александрией
Украина. Премьер лига
06 марта 2026, 12:57 | Обновлено 06 марта 2026, 13:39
Команда Арды Турана рассчитывает пополнить свой актив тремя очками

ФК Шахтер

В 19-м туре украинской Премьер-лиги донецкий Шахтер на выезде сыграет с Александрией. Поединок состоится 6 марта в Александрии на стадионе КСК Ника. Начало – в 13:00.

После 18 туров Шахтер возглавляет турнирную таблицу УПЛ, имея в своем активе 41 очко. Преимущество над ближайшим преследователем составляет три балла. Команда Арды Турана также имеет лучшую разницу мячей в чемпионате – 46:12. Возглавить таблицу горнякам удалось после двух побед на старте весенней части сезона: сначала горняки уверенно обыграли Карпаты (3:0), а в предыдущем туре минимально одолели Верес (1:0). Лучшим бомбардиром команды остается бразильский форвард Кауан Элиас, на счету которого 11 голов и 4 результативные передачи.

Поединок в Александрии станет для Шахтера началом насыщенного мартовского отрезка. В течение следующих двух недель оранжево-черные проведут четыре матча в четырех разных городах. Донецкая команда сыграет два поединка 1/8 финала Лиги конференций УЕФА против польского Леха.

Александрия после исторического серебра прошлого сезона сейчас вынуждена бороться за сохранение места в элите. В 17 матчах команда набрала 11 очков и имеет разницу мячей 14:29, занимая предпоследнюю строчку турнирной таблицы. Первый матч после зимнего перерыва против Оболони не состоялся из-за плохого состояния газона на КСК Ника. В предыдущем туре подопечные Кирилла Нестеренко уступили на выезде Металлисту 1925 со счетом 0:1. Лучшим бомбардиром команды в текущем сезоне является албанский вингер Теди Цара, который забил четыре мяча.

В чемпионате Украины Шахтер и Александрия встречались 33 раза. Горняки одержали 23 победы, еще 6 матчей завершились вничью, а 4 раза побеждала Александрия. Общая разница мячей – 61:31 в пользу донецкого клуба.

Последняя встреча команд состоялась 31 августа 2025 года на Арене Львов. Тогда судьба поединка была решена еще до перерыва. На 25-й минуте счет открыл Артем Бондаренко, а на 37-й Педриньо забил второй мяч. В итоге Шахтер победил со счетом 2:0.

Матч Александрия – Шахтер будет обслуживать судейская бригада во главе с Климом Забродой. Ему будут помогать ассистенты Валентин Куцев и Виталий Скобля. За систему VAR будет отвечать Виталий Романов.

По теме:
Александрия – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФОТО. «Ворскла должна жить». Фанаты Шахтера поддержали полтавский клуб
Саленко предупредил Динамо перед матчем чемпионата против Полесья
Шахтер Донецк Александрия Александрия - Шахтер тренировка фото Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Арда Туран
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
