Реал потерял сразу девять футболистов перед матчем чемпионата Испании

Мадридский «Реал» столкнулся с серьезными кадровыми проблемами – в предстоящих играх наставник королевского клуба Альваро Арбелоа не сможет рассчитывать аж на девятерых игроков.

Защитник Эдер Милитао, полузащитники Дани Себальос, Джуд Беллингем, вингер Родриго и форвард Киллиан Мбаппе и ранее находились в лазарете, но теперь к ним присоединился австриец Давид Алаба.

Защитник Дин Хейсен, Альваро Каррерас и полузащитник Франко Мастантуоно пропустят игру с «Сельтой» из-за дисквалификации и перебора предупреждений.

Арбелоа вынужден привлечь восемь игроков молодежного состава, чтобы заполнить заявку. Шанс проявить себя получили Ламини Фати, Диего Агуадо, Сезар Паласиос, Мануэль Анхель, Сестеро, Тьяго Питарх, Серхио Местре и Альваро Гонсалес.

Поединок 27-го тура Ла Лиги состоится 6 марта в 22:00 по киевскому времени. После этой игры подопечные Альваро Арбелоа начнут подготовку к противостоянию с английским «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.