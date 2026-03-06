Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Реал потерял сразу девять футболистов перед матчем чемпионата Испании
Испания
06 марта 2026, 12:44 |
Реал потерял сразу девять футболистов перед матчем чемпионата Испании

Дин Хейсен, Альваро Каррерас и Франко Мастантуоно пропустят игру с «Сельтой» из-за дисквалификации

Getty Images/Global Images Ukraine. Альваро Арбелоа

Мадридский «Реал» столкнулся с серьезными кадровыми проблемами – в предстоящих играх наставник королевского клуба Альваро Арбелоа не сможет рассчитывать аж на девятерых игроков.

Защитник Эдер Милитао, полузащитники Дани Себальос, Джуд Беллингем, вингер Родриго и форвард Киллиан Мбаппе и ранее находились в лазарете, но теперь к ним присоединился австриец Давид Алаба.

Защитник Дин Хейсен, Альваро Каррерас и полузащитник Франко Мастантуоно пропустят игру с «Сельтой» из-за дисквалификации и перебора предупреждений.

Арбелоа вынужден привлечь восемь игроков молодежного состава, чтобы заполнить заявку. Шанс проявить себя получили Ламини Фати, Диего Агуадо, Сезар Паласиос, Мануэль Анхель, Сестеро, Тьяго Питарх, Серхио Местре и Альваро Гонсалес.

Поединок 27-го тура Ла Лиги состоится 6 марта в 22:00 по киевскому времени. После этой игры подопечные Альваро Арбелоа начнут подготовку к противостоянию с английским «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.

чемпионат Испании по футболу Ла Лига Сельта Реал Мадрид Сельта - Реал Лига чемпионов Манчестер Сити Реал - Манчестер Сити Эдер Милитао Дани Себальос Джуд Беллингем Родриго Гоес Килиан Мбаппе Давид Алаба Дин Хейсен Альваро Каррерас Франко Мастантуоно Альваро Арбелоа травма дисквалификация
Николай Тытюк Источник: Marca
Falko
Чи я не вмію рахувати, чи новинкарі.
"Реал втратив одразу дев'ятьох футболістів"
Едер Мілітао, Дані Себальос, Джуд Беллінгем, Родріго, Кілліан Мбаппе; Дін Хейсен, Альваро Каррерас, Франко Мастантуоно - хто дев'ятий?
Тим паче, що "Арбелоа змушений залучити ВІСІМ гравців молодіжного складу". Якщо пропускають 9, то чому залучають 8?
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
