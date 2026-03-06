Реал потерял сразу девять футболистов перед матчем чемпионата Испании
Дин Хейсен, Альваро Каррерас и Франко Мастантуоно пропустят игру с «Сельтой» из-за дисквалификации
Мадридский «Реал» столкнулся с серьезными кадровыми проблемами – в предстоящих играх наставник королевского клуба Альваро Арбелоа не сможет рассчитывать аж на девятерых игроков.
Защитник Эдер Милитао, полузащитники Дани Себальос, Джуд Беллингем, вингер Родриго и форвард Киллиан Мбаппе и ранее находились в лазарете, но теперь к ним присоединился австриец Давид Алаба.
Защитник Дин Хейсен, Альваро Каррерас и полузащитник Франко Мастантуоно пропустят игру с «Сельтой» из-за дисквалификации и перебора предупреждений.
Арбелоа вынужден привлечь восемь игроков молодежного состава, чтобы заполнить заявку. Шанс проявить себя получили Ламини Фати, Диего Агуадо, Сезар Паласиос, Мануэль Анхель, Сестеро, Тьяго Питарх, Серхио Местре и Альваро Гонсалес.
Поединок 27-го тура Ла Лиги состоится 6 марта в 22:00 по киевскому времени. После этой игры подопечные Альваро Арбелоа начнут подготовку к противостоянию с английским «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.
"Реал втратив одразу дев'ятьох футболістів"
Едер Мілітао, Дані Себальос, Джуд Беллінгем, Родріго, Кілліан Мбаппе; Дін Хейсен, Альваро Каррерас, Франко Мастантуоно - хто дев'ятий?
Тим паче, що "Арбелоа змушений залучити ВІСІМ гравців молодіжного складу". Якщо пропускають 9, то чому залучають 8?