Туран и Нестеренко выбрали стартовые составы на матч Александрия – Шахтер

В матче 19-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, который состоится 6 марта, сыграют «Александрия» и донецкий «Шахтер».

Наставники команд – Кирилл Нестеренко и Арда Туран – определились со стартовыми составами на этот поединок. Встреча начнется в 13:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Александрия» занимает 15-е место, набрав 11 баллов. «Шахтер» является лидером турнирной таблицы, имея в своем активе 41 пункт.

Александрия: Макаренко, Мышнев, Ващенко, Кампос, Ндиага, Да Сильва, Беиратче, Родригеш, Шостак, Боль, Бутко

Шахтер: Ризнык, Траоре, Бондарь, Марлон, Педриньо, Невертон, Педро Энрике, Матвиенко, Конопля, Назарина, Алиссон

