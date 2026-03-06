Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Туран и Нестеренко выбрали стартовые составы на матч Александрия – Шахтер
Украина. Премьер лига
06 марта 2026, 11:57 | Обновлено 06 марта 2026, 12:01
562
0

Туран и Нестеренко выбрали стартовые составы на матч Александрия – Шахтер

Поединок 19-го тура чемпионата Украины состоится 6 марта в 13:00 по киевскому времени

06 марта 2026, 11:57 | Обновлено 06 марта 2026, 12:01
562
0
Туран и Нестеренко выбрали стартовые составы на матч Александрия – Шахтер

В матче 19-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, который состоится 6 марта, сыграют «Александрия» и донецкий «Шахтер».

Наставники команд – Кирилл Нестеренко и Арда Туран – определились со стартовыми составами на этот поединок. Встреча начнется в 13:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Александрия» занимает 15-е место, набрав 11 баллов. «Шахтер» является лидером турнирной таблицы, имея в своем активе 41 пункт.

Александрия: Макаренко, Мышнев, Ващенко, Кампос, Ндиага, Да Сильва, Беиратче, Родригеш, Шостак, Боль, Бутко

Шахтер: Ризнык, Траоре, Бондарь, Марлон, Педриньо, Невертон, Педро Энрике, Матвиенко, Конопля, Назарина, Алиссон

Стартовые составы на матч чемпионата Украины Александрия – Шахтер:

По теме:
Против Шахтера Александрия сыграет без нескольких ведущих игроков
Украинский тренер прогнозирует сенсацию в матче Александрия – Шахтер
Сергей КОВАЛЕЦ: «Матч с Полесьем будет проверкой для Костюка, а Шахтер...»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Александрия Шахтер Донецк Александрия - Шахтер Арда Туран Кирилл Нестеренко стартовые составы
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Поражение станет фатальным для Динамо». Зотов – о предстоящем туре УПЛ
Футбол | 06 марта 2026, 07:44 4
«Поражение станет фатальным для Динамо». Зотов – о предстоящем туре УПЛ
«Поражение станет фатальным для Динамо». Зотов – о предстоящем туре УПЛ

Бывший полузащитник сборной Украины отметил два наиболее важных поединка

Шестая неделя Битвы редакций. Борьба за фрибеты, AirPods и PS5 Pro!
Футбол | 06 марта 2026, 11:33 3
Шестая неделя Битвы редакций. Борьба за фрибеты, AirPods и PS5 Pro!
Шестая неделя Битвы редакций. Борьба за фрибеты, AirPods и PS5 Pro!

Sport.ua, UA-Football и betking продолжают конкурс с грандиозным призами

Источник назвал форварда, которого вызовут в сборную Украины вместо Довбика
Футбол | 05.03.2026, 18:18
Источник назвал форварда, которого вызовут в сборную Украины вместо Довбика
Источник назвал форварда, которого вызовут в сборную Украины вместо Довбика
Забарный узнал неприятные новости перед матчами ПСЖ с Монако и Челси
Футбол | 05.03.2026, 19:49
Забарный узнал неприятные новости перед матчами ПСЖ с Монако и Челси
Забарный узнал неприятные новости перед матчами ПСЖ с Монако и Челси
Йожеф САБО: «Он нулевой в отборе, но альтернативы нет»
Футбол | 05.03.2026, 16:07
Йожеф САБО: «Он нулевой в отборе, но альтернативы нет»
Йожеф САБО: «Он нулевой в отборе, но альтернативы нет»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Источник: Зидан поставил условие по Лунину для своего возвращения в Реал
Источник: Зидан поставил условие по Лунину для своего возвращения в Реал
05.03.2026, 07:01 22
Футбол
Забарный после перехода в ПСЖ купил новую машину. Известна цена
Забарный после перехода в ПСЖ купил новую машину. Известна цена
05.03.2026, 07:22 12
Футбол
Шахтер может уже летом остаться без тренера: Туран попал на радар гранда
Шахтер может уже летом остаться без тренера: Туран попал на радар гранда
04.03.2026, 16:57 2
Футбол
Так и не пропустили, но вылетели. Буковина организовала сенсацию в Кубке
Так и не пропустили, но вылетели. Буковина организовала сенсацию в Кубке
04.03.2026, 18:36 117
Футбол
Известно, почему Усик и Ломаченко поддержали Бубку, а не Гераскевича
Известно, почему Усик и Ломаченко поддержали Бубку, а не Гераскевича
05.03.2026, 07:48 5
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС: «Рад, что они договорились, это будет большой бой»
Леннокс ЛЬЮИС: «Рад, что они договорились, это будет большой бой»
05.03.2026, 09:43
Бокс
Йожеф САБО: «За что он получил звание Героя Украины? Надо отобрать»
Йожеф САБО: «За что он получил звание Героя Украины? Надо отобрать»
05.03.2026, 08:36 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем