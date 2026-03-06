Лаутаро, Мбаппе, Холланд. Кто забил больше победных голов в сезоне?

Аргентинский нападающий миланского Интера Лаутаро Мартинес забил самое большое количество победных голов в топ-5 лигах в сезоне 2025/26.

В активе аргентинца 9 забитых мячей, принесших победу нерадзури в Серии А.

Второе место в данном рейтинге делят Килиан Мбаппе из Реала и Эрлинг Холанд из Манчестер Сити (по 8).

В список лучших входят также Игор Тиаго (7), Сэру Гирасси (6), Уэсли Саид (6), Гарри Кейн (5), Жоау Педру (5), Гарри Уилсон (5), Кристиан Пулишич (5) и Расмус Хойлунд (5).

Игроки с наибольшим количеством победных голов в топ-5 европейских чемпионатах в сезоне 2025/26