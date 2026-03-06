Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
06 марта 2026, 11:34 | Обновлено 06 марта 2026, 11:35
Лаутаро, Мбаппе, Холланд. Кто забил больше победных голов в сезоне?

Вспомним игроков, которые чаще всего приносили победу своим командам

Лаутаро, Мбаппе, Холланд. Кто забил больше победных голов в сезоне?
Getty Images/Global Images Ukraine

Аргентинский нападающий миланского Интера Лаутаро Мартинес забил самое большое количество победных голов в топ-5 лигах в сезоне 2025/26.

В активе аргентинца 9 забитых мячей, принесших победу нерадзури в Серии А.

Второе место в данном рейтинге делят Килиан Мбаппе из Реала и Эрлинг Холанд из Манчестер Сити (по 8).

В список лучших входят также Игор Тиаго (7), Сэру Гирасси (6), Уэсли Саид (6), Гарри Кейн (5), Жоау Педру (5), Гарри Уилсон (5), Кристиан Пулишич (5) и Расмус Хойлунд (5).

Игроки с наибольшим количеством победных голов в топ-5 европейских чемпионатах в сезоне 2025/26

  • 9 – Лаутаро Мартинес (Интер)
  • 8 – Килиан Мбаппе (Реал)
  • 8 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
  • 7 – Игор Тиаго (Брентфорд)
  • 6 – Сэру Гирасси (Боруссия Дортмунд)
  • 6 – Уэсли Саид (Ланс)
  • 5 – Гарри Кейн (Бавария)
  • 5 – Жоау Педру (Челси)
  • 5 – Гарри Уилсон (Фулгэм)
  • 5 – Кристиан Пулишич (Милан)
  • 5 – Расмус Хойлунд (Наполи)
статистика Английская Премьер-лига Серия A Бундеслига Ла Лига Лига 1 (Франция) Лаутаро Мартинес Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд Игор Тиаго
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
