Лаутаро, Мбаппе, Холланд. Кто забил больше победных голов в сезоне?
Вспомним игроков, которые чаще всего приносили победу своим командам
Аргентинский нападающий миланского Интера Лаутаро Мартинес забил самое большое количество победных голов в топ-5 лигах в сезоне 2025/26.
В активе аргентинца 9 забитых мячей, принесших победу нерадзури в Серии А.
Второе место в данном рейтинге делят Килиан Мбаппе из Реала и Эрлинг Холанд из Манчестер Сити (по 8).
В список лучших входят также Игор Тиаго (7), Сэру Гирасси (6), Уэсли Саид (6), Гарри Кейн (5), Жоау Педру (5), Гарри Уилсон (5), Кристиан Пулишич (5) и Расмус Хойлунд (5).
Игроки с наибольшим количеством победных голов в топ-5 европейских чемпионатах в сезоне 2025/26
- 9 – Лаутаро Мартинес (Интер)
- 8 – Килиан Мбаппе (Реал)
- 8 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
- 7 – Игор Тиаго (Брентфорд)
- 6 – Сэру Гирасси (Боруссия Дортмунд)
- 6 – Уэсли Саид (Ланс)
- 5 – Гарри Кейн (Бавария)
- 5 – Жоау Педру (Челси)
- 5 – Гарри Уилсон (Фулгэм)
- 5 – Кристиан Пулишич (Милан)
- 5 – Расмус Хойлунд (Наполи)
Ah, quanto manca Lautaro all'Inter...#TMdatabase #SerieA #PremierLeague #Ligue1 #Bundesliga #LaLiga pic.twitter.com/6F9l5Ir4OR— Transfermarkt.it (@TMit_news) March 6, 2026
