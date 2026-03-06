Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ия АНДРУЩАК: «Быстрый гол после перерыва надломил сборную Украины»
Чемпионат мира
06 марта 2026, 06:19 | Обновлено 06 марта 2026, 06:28
Главный тренер женской сборной Украины прокомментировала игру с Англией

АФУ. Ия Андрущак

Главный тренер женской сборной Украины Ия Андрущак прокомментировала матч квалификации ЧМ-2027 против сборной Англии (1:6).

– Прежде всего, какие ваши эмоции после матча против сборной Англии? Несмотря на поражение 1:6, можете ли найти позитив в игре команды?

– Эмоции, конечно, смешанные. Первый матч, как ни крути, и волнение присутствует. Поражение – всегда неприятно, количество пропущенных голов, но позитивные моменты всегда можно найти. Они были у нас в этом матче, поэтому именно на них мы акцентировали внимание девушек после игры.

– В первом тайме команда удержала счет 0:0 и продемонстрировала организованную игру в обороне. Что удалось реализовать из тактического плана и за счет чего удалось сдерживать такую мощную сборную, как сборная Англии?

– Да, мы не пропустили в первом тайме, и это можно занести в плюс девушкам – где-то за счет правильных действий в обороне, а иногда за счет бешеной самоотдачи. Не смогли реализовать нашу игру на контратаках, на это тоже есть свои причины: во-первых – технический брак, и, конечно, выбегать из такой глубокой обороны очень сложно, считаю, этот компонент игры нам не удался.

– Насколько переломным стал быстрый пропущенный мяч в начале второго тайма? Или больше это вопрос психологии, физической готовности или индивидуальных ошибок?

– Да, быстрый гол стал тяжелым ударом в начале тайма, потому что это всегда психологически подавляет команду. Англичанки после перерыва перестроили свою игру в атаке, нашли щели в нашей обороне и сразу воспользовались этим моментом.

– Уже на старте встречи травмировалась Николь Козлова. Что известно о ее состоянии? Насколько серьезным выглядит повреждение?

– Повреждение Николь, к сожалению, очень серьезное, это разрыв передней крестообразной связки – большая потеря для нас. Ник находилась в очень хорошей форме, этот неприятный момент очень болезненный для нее лично и для всей команды.

– Какие главные уроки команда должна вынести из этого поединка перед следующими матчами?

– Перед следующим матчем должны еще больше отработать синхронность наших действий в обороне и улучшить микромоменты, которые у нас будут на контратаках.

– Уже вскоре противостояние со сборной Испании. Какими будут основные акценты в подготовке к игре против испанок? Планируете ли тактические коррективы?

– Сборная Испании, на мой взгляд, еще более мощная команда в атакующих действиях, поэтому акцент будет на действиях в обороне. Коррективы, конечно, будут, но не глобальные, будет небольшая ротация на некоторых позициях.

– Чего, по вашему мнению, сейчас больше всего не хватает команде: времени, стабильности состава или еще большего количества матчей с топ-соперницами?

– Сейчас нам не хватает всех компонентов, чтобы играть с топовыми сборными, но я с оптимизмом смотрю в будущее, потому что самоотдача и желание девушек улучшаться во всех аспектах игры очень большое, это вселяет надежду и веру, что мы на правильном пути!

