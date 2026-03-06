Буковина не сможет сыграть полуфинал Кубка Украины на домашней арене

Полуфинальный матч Кубка Украины не состоится на домашней арене «Буковины», даже если жеребьевка предоставит команде такую роль. Стадион в Черновцах имеет проблемы.

Владелец клуба Владимир Дубинский сообщал о готовности провести реконструкцию арены, включая установку подогрева поля. Однако реализация планов зависит от выполнения одного условия. Местная власть должна была в первую очередь установить необходимое освещение на стадионе.

На сегодняшний день этого не сделано, из-за чего арена не может получить сертификат для проведения полуфинальной стадии Кубка. Такая же ситуация наблюдалась и в прошлом году.

Клуб и городская власть планируют решить проблемы до лета, чтобы стадион был готов принимать матчи Украинской Премьер-лиги, если «Буковина» сумеет повыситься в классе.