Бывший тренер Шахтера один из главных кандидатов в Манчестер Юнайтед

Карло Анчелотти и Томас Тухель выбыли из списка претендентов на должность главного тренера «Манчестер Юнайтед».

Как передает инсайдер Бен Джейкобс во время трансляции на канале The United Stand, оба наставника намерены продолжить работу со своими национальными командами – Бразилии и Англии соответственно – даже после завершения ЧМ-2026.

На данный момент руководство «МЮ» рассматривает другие варианты. Среди потенциальных кандидатов числятся Роберто Де Дзерби, находящийся в статусе свободного агента после ухода из «Марселя», Юлиан Нагельсманн, возглавляющий сборную Германии, и Роберто Мартинес, работающий со сборной Португалии.

Кандидатуры Маурисио Почеттино (сборная США) и Кирана Маккенны («Ипсвич») также остаются в поле зрения клуба, однако они не входят в число главных фаворитов на пост.

Напомним, что сейчас исполняющим обязанности главного тренера является Майкл Каррик. Под его руководством команда одержала 6 побед, один раз сыграла вничью и потерпела одно поражение, занимая на данный момент 3-е место в турнирной таблице АПЛ.