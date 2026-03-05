Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Хавбек МЮ и сын легенды клуба дисквалифицирован за гомофобию
Англия
05 марта 2026, 14:41 | Обновлено 05 марта 2026, 15:02
Хавбек МЮ и сын легенды клуба дисквалифицирован за гомофобию

Флетчер наказан на 6 матчей

Getty Images/Global Images Ukraine. Джек Флетчер

Футбольная ассоциация Англии дисквалифицировала хавбека Манчестер Юнайтед Джека Флетчера на шесть матчей за гомофобные высказывания.

Игрок позволил себе матерные слова в адрес соперника во время матча Кубка лиги против Барнсли. 18-летний игрок признал вину и принес извинения.

Джек является сыном известного в прошлом полузащитника и тренера МЮ Даррена Флетчера.

Флетчеру нужно будет заплатить штраф и побывать на лекции о гомофобии. Футболист регулярно попадает в заявку первой команды, но в сезоне АПЛ провел лишь три матча.

Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: BBC
