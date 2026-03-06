Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Футбольная ассоциация Англии выдвинула официальные обвинения игроку Челси
Англия
06 марта 2026, 03:29 | Обновлено 06 марта 2026, 03:30
Педру Нету взорвался оскорблениями в адрес судей

Getty Images/Global Images Ukraine

Футбольная ассоциация Англии (FA) выдвинула обвинения в адрес нападающего «Челси» Педру Нету из-за его поведения во время матча 28-го тура АПЛ против «Арсенала» (2:1).

В официальном заявлении FA указано, что игрок не покинул пределы поля своевременно, а также позволил себе использование оскорбительной лексики в адрес судейской бригады.

У Педру Нету есть время до понедельника, 9 марта, чтобы представить свои объяснения по данному инциденту.

Напомним, что вингер «синих» получил первое предупреждение на 67-й минуте, а уже спустя три минуты был удален с поля. В той игре футболист не отметился результативными действиями.

Педру Нету Челси Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Арсенал - Челси
Михаил Олексиенко Источник: Футбольная ассоциация Англии
