Футбольная ассоциация Англии выдвинула официальные обвинения игроку Челси

Футбольная ассоциация Англии (FA) выдвинула обвинения в адрес нападающего «Челси» Педру Нету из-за его поведения во время матча 28-го тура АПЛ против «Арсенала» (2:1).

В официальном заявлении FA указано, что игрок не покинул пределы поля своевременно, а также позволил себе использование оскорбительной лексики в адрес судейской бригады.

У Педру Нету есть время до понедельника, 9 марта, чтобы представить свои объяснения по данному инциденту.

Напомним, что вингер «синих» получил первое предупреждение на 67-й минуте, а уже спустя три минуты был удален с поля. В той игре футболист не отметился результативными действиями.