Левандовски назвал главную проблему молодых нападающих

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски поделился мыслями о переменах в подготовке современных форвардов.

Поляк отметил дефицит ярких индивидуальностей в современном футболе. По его мнению, эпоха «бунтарей» на поле постепенно уходит в прошлое.

«Безусловно, уникумы все еще встречаются, но их стало в разы меньше. Академии выпускают игроков, которые словно сошли с конвейера – они слишком похожи друг на друга.

Процесс обучения превратился в копирование шаблонов. Это напоминает фабричное производство. Но позиция форварда – особенная. Стать великим нападающим, опираясь только на академическую базу, невозможно.

Здесь нужно быть другим, мыслить иначе. К сожалению, с каждым годом я наблюдаю это все реже.

Вопрос не только в технике. Ментальность – вот что позволяет действовать нестандартно в интересах команды. Нельзя просто плыть по течению и делать то же самое, что и остальные. Нельзя ограничивать себя позицией, которую от тебя требуют по схеме.

Настоящий нападающий должен инстинктивно чувствовать, куда прилетит мяч и в какую зону ворваться. На поле это понимание есть только у тебя. Это и есть то самое чутье», – подытожил Левандовски.