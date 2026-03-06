ФОТО. Жена Зинченко впечатлила стильным луком на улицах Амстердама
Влада Зинченко снова привлекла внимание...
Жена футболиста «Аякса» и сборной Украины Александра Зинченко – журналистка и инфлюенсер Влада Зинченко – поделилась новой атмосферной сторис.
Украинская красавица опубликовала фото с прогулки по Амстердаму.
На кадре Влада позирует на фоне бутика Prada, демонстрируя стильный образ.
Для выхода в город она выбрала бежевое пальто, черные брюки и высокие сапоги, дополнив лук классической сумкой. Поклонники отметили элегантный стиль и естественную красоту украинской журналистки.
