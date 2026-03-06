ФОТО. Жена Зинченко впечатлила стильным луком на улицах Амстердама

Жена футболиста «Аякса» и сборной Украины Александра Зинченко – журналистка и инфлюенсер Влада Зинченко – поделилась новой атмосферной сторис.

Украинская красавица опубликовала фото с прогулки по Амстердаму.

На кадре Влада позирует на фоне бутика Prada, демонстрируя стильный образ.

Для выхода в город она выбрала бежевое пальто, черные брюки и высокие сапоги, дополнив лук классической сумкой. Поклонники отметили элегантный стиль и естественную красоту украинской журналистки.