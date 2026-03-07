Источник: Костюк нарушил план Реброва в отношении футболиста сборной

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассчитывал на значительную игровую практику для Александра Караваева, однако тренер Игорь Костюк в своем клубе изменил эти планы, отмечает источник.

Сейчас Караваев не получает стабильной игровой практики, а Александр Тымчик только восстанавливается после травмы и провел ограниченное количество матчей.

Также остаются вопросы относительно готовности Конопли ко второму поединку сборной в случае необходимости. Из-за этого правый фланг команды пока остается открытым для тренерского штаба.