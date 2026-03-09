Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
Источник: Динамо отсеяло с десяток футболистов

Киевский гранд не нашел достойного усиления на трансферном рынке

Источник: Динамо отсеяло с десяток футболистов
ФК Динамо

Киевское «Динамо» до сих пор не подписало новичка в основную команду на зимнем трансферном рынке.

Как отмечает источник, зимой в расположение киевского «Динамо» прибыло с десяток новых футболистов, но в итоге они все были отсеяны столичным клубом.

Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» и харьковский «Металлист 1925» достигли договоренности о возможном трансфере полузащитника Александра Яцика, но в сделке возникло препятствие – Игорь Костюк выступил категорически против этого перехода.

Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Telegram
zelc006
Відсіяли! Усім колгоспом! Огород вийшов!
Ответить
0
