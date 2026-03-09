Украина. Премьер лига09 марта 2026, 07:02 |
1456
1
Источник: Динамо отсеяло с десяток футболистов
Киевский гранд не нашел достойного усиления на трансферном рынке
09 марта 2026, 07:02 |
1456
Киевское «Динамо» до сих пор не подписало новичка в основную команду на зимнем трансферном рынке.
Как отмечает источник, зимой в расположение киевского «Динамо» прибыло с десяток новых футболистов, но в итоге они все были отсеяны столичным клубом.
Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» и харьковский «Металлист 1925» достигли договоренности о возможном трансфере полузащитника Александра Яцика, но в сделке возникло препятствие – Игорь Костюк выступил категорически против этого перехода.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 08 марта 2026, 20:35 2
Смотрите видеообзор поединка 19-го тура УПЛ
Футбол | 08 марта 2026, 20:27 178
Команда Костюка приблизилась вплотную к тройке лидеров
Футбол | 08.03.2026, 21:25
Футбол | 09.03.2026, 20:02
Футбол | 08.03.2026, 09:48
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Відсіяли! Усім колгоспом! Огород вийшов!
Популярные новости
07.03.2026, 10:12 10
08.03.2026, 09:20 19
09.03.2026, 07:27 3
08.03.2026, 22:09 12
07.03.2026, 08:26 12
07.03.2026, 09:09 14
08.03.2026, 07:00 1
07.03.2026, 16:24