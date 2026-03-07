Лупашко прокомментировал возможное возвращение в Карпаты после увольнения
Украинский специалист уверен, что его история во львовском клубе еще не завершена
Бывший тренер львовских «Карпат» Владислав Лупашко ответил на вопрос о возможном возвращении в клуб, который он покинул 31 декабря прошлого года.
— Игроки «Карпат», с которыми я общалась, говорят, что у клуба очень требовательные болельщики. Они всегда спросят: «Почему не обыграли «Динамо» и «Шахтер»? Какими вам запомнились львовские фанаты?
«У меня в памяти довольно много приятных воспоминаний. Болельщики «Карпат» – классные и очень искренние люди. Я запомнил такую фразу, что львовский болельщик сопереживает сердцем. Я старался быть искренним с ними, старался что-то построить и изменить.
Очень много положительных отзывов от них. Многие пишут мне в соцсетях и одно время удивлялись, почему я отвечаю, а сейчас уже не удивляются.
Мне запомнится этот период достаточно позитивным со всех сторон – и с житейской, и со спортивной. Искренне благодарю всех причастных к «Карпатам» людей, которые были в этот период со мной. Я им очень благодарен.
Уверен, что эта история не закончена. Думаю, что я сюда вернусь. Но вернусь уже более сильным и опытным для того, чтобы побеждать», – подытожил Лупашко.
После ухода украинского тренера львовский клуб возглавил испанец Фран Фернандес, под руководством которого «львы» проиграли «Шахтеру» (0:3) и «Колосу» (0:1).
