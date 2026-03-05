Защитник Локомотива объяснил поражение от Металлиста 1925 в Кубке Украины

Один из лидеров второлигового «Локомотива» из Киева Павел Багрий эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями о четвертьфинальном поединке Кубка Украины с «Металлистом 1925», в котором харьковский клуб победил – 3:0.

«Сказалась более высокое индивидуальное мастерство соперника. Хотя, если бы мы в середине первого тайма реализовали голевой момент, все могло сложиться иначе.

Также «Металлисту 1925» помогли лучшие физические кондиции, ведь мы еще только готовимся к старту во второй части футбольного первенства. Это и привело к третьему пропущенному мячу в компенсированное время, когда мы несколько сбавили обороты.

Но, как сказал после поединка наш наставник Сергей Карпенко, в каждом поражении нужно находить позитив. Мы увидели, над исправлением каких недостатков нужно работать в первую очередь.

Конечно, досадно, что кубковая сага «Локомотива» закончилась. Тем не менее, мы покидаем турнир с поднятой головой, ведь на предыдущих этапах заставили сойти с дистанции двух представителей УПЛ.

А накопленный опыт обязательно пригодится во второлиговом первенстве, где у нас амбициозные планы», – подытожил Багрий.