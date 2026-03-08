Лунин столкнулся с неожиданной проблемой в Реале

Украинский вратарь Андрей Лунин в «Реале» столкнулся с проблемой психологического характера.

По информации журналиста Игоря Цыганыка, Лунин привык к роли второго номера и сейчас с трудом конкурирует за место в основном составе из-за привычки мириться с тем, что он не первый выбор.

В этом сезоне Андрей Лунин находится в статусе дублера Тибо Куртуа – провел только три матча, где пропустил 8 голов.

Ранее сообщалось, что во время матча Лиги чемпионов против «Олимпиакоса» скаут миланского «Интера» следил за игрой вратаря «Реала» Андрея Лунина, который вышел в старте из-за отсутствия Куртуа.