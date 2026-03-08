Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Лунин столкнулся с неожиданной проблемой в Реале
Испания
08 марта 2026, 10:07 |
Лунин столкнулся с неожиданной проблемой в Реале

Украинский вратарь испытывает недостаток игровой практики

Лунин столкнулся с неожиданной проблемой в Реале
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь Андрей Лунин в «Реале» столкнулся с проблемой психологического характера.

По информации журналиста Игоря Цыганыка, Лунин привык к роли второго номера и сейчас с трудом конкурирует за место в основном составе из-за привычки мириться с тем, что он не первый выбор.

В этом сезоне Андрей Лунин находится в статусе дублера Тибо Куртуа – провел только три матча, где пропустил 8 голов.

Ранее сообщалось, что во время матча Лиги чемпионов против «Олимпиакоса» скаут миланского «Интера» следил за игрой вратаря «Реала» Андрея Лунина, который вышел в старте из-за отсутствия Куртуа.

По теме:
Гризманн вошел в десятку лучших игроков Ла Лиги по количеству побед
Атлетик – Барселона – 0:1. Как забил Ламин Ямаль. Видео гола и обзор матча
Мичел выступил с требованием к Ванату и Цыганкову после матча Жироны 
Андрей Лунин Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Цыганык
