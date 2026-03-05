Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вице-президент Металлиста 1925: «Бруниньо сказал, что ему страшно»
Украина. Премьер лига
05 марта 2026, 20:49 | Обновлено 05 марта 2026, 21:02
243
0

Вице-президент Металлиста 1925: «Бруниньо сказал, что ему страшно»

Юрий Коротун рассказал о ситуации с легионером и скандальном матче с Вересом

05 марта 2026, 20:49 | Обновлено 05 марта 2026, 21:02
243
0
Вице-президент Металлиста 1925: «Бруниньо сказал, что ему страшно»
УПЛ ТБ. Юрий Коротун

Вице-президент харьковского Металлиста 1925 Юрий Коротун в эфире УПЛ ТВ рассказал о ситуации с потенциальным новичком Бруниньо и судьбе матча с Вересом:

«Бруниньо был в команде. Он приехал с нами в Киев. Однако семья (родители, жена) заставила его чувствовать себя виноватым, что теперь он дальше от границы.

Он говорил, что ему страшно, наверное, страшно было и его семье. Когда человек настроен так, трудно найти аргументы, чтобы убедить его иначе.

Что касается матча с Вересом, то мы подали в КДК все необходимые документы, проект мирного соглашения с Вересом. Ждем решения КДК и направления его в УПЛ».

По теме:
Стало известно, кто еще покинул расположение Черноморца
Шахтер будет готовиться к матчу Лиги конференций с Лехом за границей
ОФИЦИАЛЬНО. Валерий Лучкевич стал игроком Эпицентра
Металлист 1925 Юрий Коротун трансферы трансферы УПЛ Верес Ровно Металлист 1925 - Верес Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу скандал
Николай Степанов Источник: УПЛ-ТВ
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Леннокс ЛЬЮИС: «Рад, что они договорились, это будет большой бой»
Бокс | 05 марта 2026, 09:43 0
Леннокс ЛЬЮИС: «Рад, что они договорились, это будет большой бой»
Леннокс ЛЬЮИС: «Рад, что они договорились, это будет большой бой»

Британец – о противостоянии Дюбуа и Уордли

Йожеф САБО: «За что он получил звание Героя Украины? Надо отобрать»
Футбол | 05 марта 2026, 08:36 11
Йожеф САБО: «За что он получил звание Героя Украины? Надо отобрать»
Йожеф САБО: «За что он получил звание Героя Украины? Надо отобрать»

Известный специалист – о Бубке

Источник: Зидан поставил условие по Лунину для своего возвращения в Реал
Футбол | 05.03.2026, 07:01
Источник: Зидан поставил условие по Лунину для своего возвращения в Реал
Источник: Зидан поставил условие по Лунину для своего возвращения в Реал
Украинец, которого хочет Реал, провел тренировку с другим клубом Ла Лиги
Футбол | 05.03.2026, 18:17
Украинец, которого хочет Реал, провел тренировку с другим клубом Ла Лиги
Украинец, которого хочет Реал, провел тренировку с другим клубом Ла Лиги
Может, Украина? Кем ФИФА может заменить Иран, если тот не поедет на ЧМ-2026
Футбол | 05.03.2026, 17:33
Может, Украина? Кем ФИФА может заменить Иран, если тот не поедет на ЧМ-2026
Может, Украина? Кем ФИФА может заменить Иран, если тот не поедет на ЧМ-2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Известный футболист хочет приостановить карьеру и пойти воевать за страну
Известный футболист хочет приостановить карьеру и пойти воевать за страну
04.03.2026, 07:02 37
Футбол
Костюк отказался от талантливого игрока Динамо – ему нашли новый клуб
Костюк отказался от талантливого игрока Динамо – ему нашли новый клуб
04.03.2026, 07:26 11
Футбол
Мудрик провел разговор с журналистом и сделал важное заявление
Мудрик провел разговор с журналистом и сделал важное заявление
04.03.2026, 07:54
Футбол
Известно, почему Усик и Ломаченко поддержали Бубку, а не Гераскевича
Известно, почему Усик и Ломаченко поддержали Бубку, а не Гераскевича
05.03.2026, 07:48 12
Бокс
Безумное противостояние. Барселона и Атлетико определили финалиста Кубка
Безумное противостояние. Барселона и Атлетико определили финалиста Кубка
04.03.2026, 00:05 13
Футбол
Сергей БУБКА: «Я сделал свой выбор в отношении Украины»
Сергей БУБКА: «Я сделал свой выбор в отношении Украины»
05.03.2026, 08:10 10
Другие виды
Так и не пропустили, но вылетели. Буковина организовала сенсацию в Кубке
Так и не пропустили, но вылетели. Буковина организовала сенсацию в Кубке
04.03.2026, 18:36 117
Футбол
Шахтер может уже летом остаться без тренера: Туран попал на радар гранда
Шахтер может уже летом остаться без тренера: Туран попал на радар гранда
04.03.2026, 16:57 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем