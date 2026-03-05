Вице-президент Металлиста 1925: «Бруниньо сказал, что ему страшно»

Вице-президент харьковского Металлиста 1925 Юрий Коротун в эфире УПЛ ТВ рассказал о ситуации с потенциальным новичком Бруниньо и судьбе матча с Вересом:

«Бруниньо был в команде. Он приехал с нами в Киев. Однако семья (родители, жена) заставила его чувствовать себя виноватым, что теперь он дальше от границы.

Он говорил, что ему страшно, наверное, страшно было и его семье. Когда человек настроен так, трудно найти аргументы, чтобы убедить его иначе.

Что касается матча с Вересом, то мы подали в КДК все необходимые документы, проект мирного соглашения с Вересом. Ждем решения КДК и направления его в УПЛ».