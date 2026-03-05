Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Стало известно, кто еще покинул расположение Черноморца
Украина. Первая лига
05 марта 2026, 21:23 | Обновлено 05 марта 2026, 22:03
Стало известно, кто еще покинул расположение Черноморца

Кадровая работа в одесском клубе не прекращается

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Изотов

За почти полуторамесячный период подготовки к весеннему отрезку нынешнего чемпионата первой лиги одесский «Черноморец» просмотрел немалое количество приглашенных на просмотр футболистов.

Львиная доля из них за это время уже успела стать полноправными членами клуба, заключив с ним контракты.

Одним из тех, кто приехал в Одессу с целью трудоустройства, стал воспитанник запорожского футбола Даниил Изотов. До появления в расположении «Черноморца» этот 22-летний защитник на протяжении четырех с половиной сезонов играл в Полтаве, где выступал в составе «Ворсклы-2» и «Ворсклы».

Правда, стать полноценным игроком первой команды он так и не смог, сыграв в ней за это время только пять матчей в Премьер-лиге.

Как стало известно Sport.ua, появившись в «Черноморце» в феврале, Изотов провел в нем непродолжительное время. Приняв участие в нескольких контрольных матчах, он покинул Одессу. Причина проста: команде «моряков» он не подошел.

Таким образом, отряд бывших футболистов «Ворсклы» в «Черноморце» не расширился. Их и дальше остается четверо: вратарь Вадим Ющишин, полузащитники Артем Габелок, Александр Скляр и нападающий Владислав Кулач.

На сегодняшний день линия обороны «Черноморца» понесла самые большие кадровые потери.

Напомним: в период зимнего антракта одесский клуб распрощался с шестью игроками этого амплуа – Евгением Хачериди, Ярославом Ракицким, Евгением Скибой, Максимом Лопыренком, Александром Османом и Тимофеем Сухарем.

чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Черноморец Одесса инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
