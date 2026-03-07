Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
07 марта 2026, 23:55
Определен лучший спортсмен в истории. Скандальный украинец есть в списке

Бубка занял 49 место

Определен лучший спортсмен в истории. Скандальный украинец есть в списке
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Бубка

Обновленный рейтинг 50 величайших спортсменов всех времен по версии Apha Index.

Лидером стал американский баскетболист Майкл Джордан – шестикратный чемпион НБА. Второе место занял боксер Мухаммед Али, который является символом бокса. Третье – ямайский спринтер Усэйн Болт, рекордсмен Олимпийских игр и чемпион мира.

Далее идет канадский хоккеист Уэйн Гретцки, американский пловец Майкл Фелпс и бейсболист Бейб Рут. Седьмое место занял универсальный спортсмен Бо Джексон, который играл и в американский футбол, и в бейсбол. Восьмое — легендарный многоборец Джим Торп, девятое — бразильский футболист Пеле, а десятку замкнул швейцарский теннисист Роджер Федерер.

В рейтинге также признан украинец Сергей Бубка, занявший 49-е место.

Топ-50 лучших спортсменов в истории

Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
MaximusOne
Якийсь американський список, 6-7 місця більшість людей в Європі не знає.
Ответить
+3
Richard Lewis
Цей американський рейтинг такий самий адекватний, як і назва головного титулу в їхньому всратому бейсболі "World Series" 
Ответить
0
