Определен лучший спортсмен в истории. Скандальный украинец есть в списке

Обновленный рейтинг 50 величайших спортсменов всех времен по версии Apha Index.

Лидером стал американский баскетболист Майкл Джордан – шестикратный чемпион НБА. Второе место занял боксер Мухаммед Али, который является символом бокса. Третье – ямайский спринтер Усэйн Болт, рекордсмен Олимпийских игр и чемпион мира.

Далее идет канадский хоккеист Уэйн Гретцки, американский пловец Майкл Фелпс и бейсболист Бейб Рут. Седьмое место занял универсальный спортсмен Бо Джексон, который играл и в американский футбол, и в бейсбол. Восьмое — легендарный многоборец Джим Торп, девятое — бразильский футболист Пеле, а десятку замкнул швейцарский теннисист Роджер Федерер.

В рейтинге также признан украинец Сергей Бубка, занявший 49-е место.

Топ-50 лучших спортсменов в истории