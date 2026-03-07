Определен лучший спортсмен в истории. Скандальный украинец есть в списке
Бубка занял 49 место
Обновленный рейтинг 50 величайших спортсменов всех времен по версии Apha Index.
Лидером стал американский баскетболист Майкл Джордан – шестикратный чемпион НБА. Второе место занял боксер Мухаммед Али, который является символом бокса. Третье – ямайский спринтер Усэйн Болт, рекордсмен Олимпийских игр и чемпион мира.
Далее идет канадский хоккеист Уэйн Гретцки, американский пловец Майкл Фелпс и бейсболист Бейб Рут. Седьмое место занял универсальный спортсмен Бо Джексон, который играл и в американский футбол, и в бейсбол. Восьмое — легендарный многоборец Джим Торп, девятое — бразильский футболист Пеле, а десятку замкнул швейцарский теннисист Роджер Федерер.
В рейтинге также признан украинец Сергей Бубка, занявший 49-е место.
Топ-50 лучших спортсменов в истории
