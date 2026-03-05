Сыграет ли Яремчук? Лион и Ланс выбрали составы на матч Кубка Франции

В матче 1/4 финала Кубка Франции, который состоится в четверг, 5 марта, сыграют «Лион» и «Ланс». Встреча начнется в 22:10 по киевскому времени.

Наставники команд – Пауло Фонсека и Пьер Саж – определились со стартовыми составами на этот поединок.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В составе «Лиона» с первых минут на поле выйдет форвард сборной Украины Роман Яремчук, который перебрался во Францию из греческого «Олимпиакоса».

«Лион» на пути к 1/4 финала одолел «Сен-Сир Коллонж» – 3:0, «Лилль» – 2:1 и «Лаваль» (2:0). «Ланс» оказался сильнее «Фенье-Ольнуа» – 3:1, победил «Сошо» (3:0) и «Труа» (4:2).

Стартовые составы Лиона и Ланса на матч 1/4 финала Кубка Франции