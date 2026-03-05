Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сыграет ли Яремчук? Лион и Ланс выбрали составы на матч Кубка Франции
Кубок Франции
05 марта 2026, 21:17 |
339
0

Сыграет ли Яремчук? Лион и Ланс выбрали составы на матч Кубка Франции

Поединок 1/4 финала состоится в четверг, 5 марта, в 22:10 по киевскому времени

05 марта 2026, 21:17 |
339
0
Сыграет ли Яремчук? Лион и Ланс выбрали составы на матч Кубка Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

В матче 1/4 финала Кубка Франции, который состоится в четверг, 5 марта, сыграют «Лион» и «Ланс». Встреча начнется в 22:10 по киевскому времени.

Наставники команд – Пауло Фонсека и Пьер Саж – определились со стартовыми составами на этот поединок.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В составе «Лиона» с первых минут на поле выйдет форвард сборной Украины Роман Яремчук, который перебрался во Францию из греческого «Олимпиакоса».

«Лион» на пути к 1/4 финала одолел «Сен-Сир Коллонж» – 3:0, «Лилль» – 2:1 и «Лаваль» (2:0). «Ланс» оказался сильнее «Фенье-Ольнуа» – 3:1, победил «Сошо» (3:0) и «Труа» (4:2).

Стартовые составы Лиона и Ланса на матч 1/4 финала Кубка Франции

По теме:
Лион – Ланс. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Франции
ВИДЕО. Фонсека в восторге от Яремчука! Как украинец сменил атаку клуба
Фонсека объяснил, как изменился Лион с приходом Яремчука
Кубок Франции по футболу Лион Ланс Паулу Фонсека Пьер Саж Роман Яремчук стартовые составы
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Йожеф САБО: «За что он получил звание Героя Украины? Надо отобрать»
Футбол | 05 марта 2026, 08:36 11
Йожеф САБО: «За что он получил звание Героя Украины? Надо отобрать»
Йожеф САБО: «За что он получил звание Героя Украины? Надо отобрать»

Известный специалист – о Бубке

Динамо завершило трансфер. Костюк хочет видеть в команде еще одного игрока
Футбол | 04 марта 2026, 20:03 3
Динамо завершило трансфер. Костюк хочет видеть в команде еще одного игрока
Динамо завершило трансфер. Костюк хочет видеть в команде еще одного игрока

Киевский клуб хочет приобрести нападающего до завершения трансферного окна

Йожеф САБО: «Он нулевой в отборе, но альтернативы нет»
Футбол | 05.03.2026, 16:07
Йожеф САБО: «Он нулевой в отборе, но альтернативы нет»
Йожеф САБО: «Он нулевой в отборе, но альтернативы нет»
Источник назвал форварда, которого вызовут в сборную Украины вместо Довбика
Футбол | 05.03.2026, 18:18
Источник назвал форварда, которого вызовут в сборную Украины вместо Довбика
Источник назвал форварда, которого вызовут в сборную Украины вместо Довбика
Леннокс ЛЬЮИС: «Рад, что они договорились, это будет большой бой»
Бокс | 05.03.2026, 09:43
Леннокс ЛЬЮИС: «Рад, что они договорились, это будет большой бой»
Леннокс ЛЬЮИС: «Рад, что они договорились, это будет большой бой»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Известный футболист хочет приостановить карьеру и пойти воевать за страну
Известный футболист хочет приостановить карьеру и пойти воевать за страну
04.03.2026, 07:02 37
Футбол
Украина разгромно проиграла сборной Англии в квалификации ЧМ
Украина разгромно проиграла сборной Англии в квалификации ЧМ
03.03.2026, 20:55 6
Футбол
Источник: Зидан поставил условие по Лунину для своего возвращения в Реал
Источник: Зидан поставил условие по Лунину для своего возвращения в Реал
05.03.2026, 07:01 10
Футбол
Безумное противостояние. Барселона и Атлетико определили финалиста Кубка
Безумное противостояние. Барселона и Атлетико определили финалиста Кубка
04.03.2026, 00:05 13
Футбол
Склоним головы. Футболиста Феникса расстреляли на Житомирской трассе
Склоним головы. Футболиста Феникса расстреляли на Житомирской трассе
04.03.2026, 09:00 1
Война
Форвард Динамо получает 50 тысяч в месяц: «У него жизнь удалась»
Форвард Динамо получает 50 тысяч в месяц: «У него жизнь удалась»
04.03.2026, 03:55 19
Футбол
Королева спринта. Украинская биатлонистка выиграла Малый хрустальный глобус
Королева спринта. Украинская биатлонистка выиграла Малый хрустальный глобус
04.03.2026, 17:06 6
Биатлон
Мудрик провел разговор с журналистом и сделал важное заявление
Мудрик провел разговор с журналистом и сделал важное заявление
04.03.2026, 07:54
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем