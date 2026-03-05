Женская сборная Испании не смогла вылететь на игру с Украиной. В чем дело?

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
05 марта 2026, 19:09 | Обновлено 05 марта 2026, 19:17
Причиной задержки стали военные действия на Ближнем Востоке

RFEF

Женская сборная Испании по футболу отложила поездку в Турцию, где должен состояться матч квалификации чемпионата мира 2027 против Украины.

Как сообщила Испанская федерация футбола, подопечные Сонии Бермудес в четверг, 5 марта, провели утреннюю тренировку. Команда работала на базе федерации после того, как было решено отложить вылет в Турцию.

Причиной отложенной поездки стала ситуация с безопасностью. Накануне на территории Турции упали фрагменты иранской баллистической ракеты. Из-за этого испанская команда, которая должна была вылететь 5 марта, решила временно остаться в Испании.

Занятие длилось около часа и проходило в высоком темпе. Тренировка была интенсивной и требовательной – главный акцент сделали на скорости и динамике. Футболистки продолжают отрабатывать игровые детали перед ближайшим международным поединком.

Испанская федерация футбола обратилась в УЕФА с запросом о возможном переносе матча против Украины. На данный момент окончательного решения о проведении поединка еще нет.

Встреча Украина – Испания запланирована в турецкой Анталье на субботу, 7 марта, в 19:00 по киевскому времени.

Свой первый матч в группе А3 отбора к чемпионату мира 2027 сборная Украины провела в турецкой Анталье. В номинально домашнем поединке украинская команда уступила Англии со счетом 1:6. Испания в стартовом туре дома обыграла Исландию (3:0).

Квалификация ЧМ-2027 среди женщин. Турнирная таблица группы А3 после 1-го тура

чемпионат мира по футболу среди женщин Лига наций по футболу среди женщин женская сборная Испании по футболу Украина - Испания женская сборная Украины по футболу переезд (перелет) Турция Иран перенос матчей
Николай Степанов Источник: RFEF
