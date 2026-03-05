Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Питер ИТОДО: «Я отдаю всего себя и в чемпионате, и в Кубке»
05 марта 2026, 19:12
Питер ИТОДО: «Я отдаю всего себя и в чемпионате, и в Кубке»

Нападающий «Металлиста 1925» прокомментировал победу над «Локомотивом»

ФК Металлист 1925. Питер Итодо

Нападающий харьковского «Металлиста 1925» Питер Итодо прокомментировал победу над киевским «Локомотивом» (3:0) в матче 1/4 финала Кубка Украины.

– Ты знаешь, что сейчас есть лучший бомбардир Кубка?

– Я стараюсь забивать не только в Кубке, но и в чемпионате. Моя цель – чемпионат, но в Кубке тоже неплохо забивать. Надо использовать свои шансы: играть в УПЛ, играть в Кубке и забивать как можно больше. Я отдаю всего себя и в чемпионате, и в Кубке. Каждый день, в каждой игре я стараюсь совершенствоваться.

– Если говорить о сегодняшнем забитом голе, в какой момент ты решил, что будешь пробивать?

– Я опередил защитника, шел на мяч, а он бежал назад. Я видел, что вратарь тоже где-то был в стороне, поэтому решил просто ударить. Чтобы он не видел этот удар, я пытался его скрыть.

– Если сейчас вспомнить зимние сборы, то это был тяжелый период для тебя. Как ты его прошел?

– Я был с командой U-19, но тренеры первой команды все время были на связи. У нас с ними была коммуникация, чтобы я выполнял нормы физических нагрузок и упражнений. Они очень переживали. Команда была в Испании, а я был здесь. Я все время разговаривал с командой, с игроками, чтобы понимать, как мы двигаемся дальше.

– Когда уже вернулся в команду, не было ли какого-то дискомфорта или обиды, что ты не прошел сборы вместе со всеми?

– В футболе нужно работать каждый день. Мы стараемся становиться лучше с каждым днем. Для нас важно работать и идти вперед. Мы работаем и тренируемся каждый день, идем вперед. Как только мы выходим на тренировку, стараемся отдавать всего себя.

– И если говорить о твоих личных целях. Какую цель ставишь перед собой в чемпионате? Возможно, забить какое-то конкретное количество голов. Вот именно для тебя, какая это цель?

– Я – нападающий, который просто хочет забивать голы. Если ты забиваешь голы, твоя команда будет выигрывать. Моя цель как нападающего – только забивать голы. Насколько больше ты забьешь, тем выше твоя команда будет в турнирной таблице.

