От рака умер экс-вратарь из Германии. Сыграл более 200 матчей в Бундеслиге

На 55-м году жизни не стало немецкого вратарь Георга Коха. Об этом сообщает Bild.

Причиной его смерти стал рак поджелудочной железы.

После установления диагноза врачи Коху давали лишь шесть месяцев, но он сумел прожить еще 3 года.

Георг Коха на протяжении своей карьеры защищал цвета целого ряда немецких клубов, а также «ПСВ», австрийского «Рапида», загребского «Динамо». Немец провел 213 матчей в первой Бундеслиге и 165 на уровне второго немецкого дивизиона.

