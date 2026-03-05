Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. От рака умер экс-вратарь из Германии. Сыграл более 200 матчей в Бундеслиге
Германия
05 марта 2026, 18:11 |
Не стало Георга Коха

Getty Images/Global Images Ukraine. Георг Кох

На 55-м году жизни не стало немецкого вратарь Георга Коха. Об этом сообщает Bild.

Причиной его смерти стал рак поджелудочной железы.

После установления диагноза врачи Коху давали лишь шесть месяцев, но он сумел прожить еще 3 года.

Георг Коха на протяжении своей карьеры защищал цвета целого ряда немецких клубов, а также «ПСВ», австрийского «Рапида», загребского «Динамо». Немец провел 213 матчей в первой Бундеслиге и 165 на уровне второго немецкого дивизиона.

Ранее умер известный украинский футболист, забивший множество голов.

смерть
Даниил Кирияка Источник: Bild
