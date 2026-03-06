ПСЖ получит солидное усиление перед матчем Лиги чемпионов против Челси
Усман Дембеле вернулся в строй после того, как 17 февраля получил травму икроножной мышцы
В среду, 11 марта, состоится матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором сыграют французский ПСЖ и английский «Челси». Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени.
За несколько дней до этого противостояния стало известно о возвращении в строй одного из лидеров парижской команды – вингера Усмана Дембеле.
Француз провел индивидуальную тренировку и сдал новые физические тесты в день, когда остальные игроки ПСЖ отдыхали. Дембеле уже пропустил три игры из-за травмы икроножной мышцы, которую получил 17 февраля в поединке против «Монако» в Лиге чемпионов.
Главный тренер парижской команды Луис Энрике планирует предоставить Дембеле игровое время уже 6 марта, когда команда встретится с «Монако» в матче 25-го тура чемпионата Франции.
В нынешнем сезоне вингер провел провел 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал семь результативных передач.
