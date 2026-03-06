Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПСЖ получит солидное усиление перед матчем Лиги чемпионов против Челси
Лига чемпионов
06 марта 2026, 11:27 |
671
0

ПСЖ получит солидное усиление перед матчем Лиги чемпионов против Челси

Усман Дембеле вернулся в строй после того, как 17 февраля получил травму икроножной мышцы

06 марта 2026, 11:27 |
671
0
ПСЖ получит солидное усиление перед матчем Лиги чемпионов против Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле

В среду, 11 марта, состоится матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором сыграют французский ПСЖ и английский «Челси». Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени.

За несколько дней до этого противостояния стало известно о возвращении в строй одного из лидеров парижской команды – вингера Усмана Дембеле.

Француз провел индивидуальную тренировку и сдал новые физические тесты в день, когда остальные игроки ПСЖ отдыхали. Дембеле уже пропустил три игры из-за травмы икроножной мышцы, которую получил 17 февраля в поединке против «Монако» в Лиге чемпионов.

Главный тренер парижской команды Луис Энрике планирует предоставить Дембеле игровое время уже 6 марта, когда команда встретится с «Монако» в матче 25-го тура чемпионата Франции.

В нынешнем сезоне вингер провел провел 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал семь результативных передач.

По теме:
Реал потерял сразу девять футболистов перед матчем чемпионата Испании
ФОТО. Сказка! Жена Забарного показала свою жизнь с мужем в Париже
Футбольная ассоциация Англии выдвинула официальные обвинения игроку Челси
Лига чемпионов ПСЖ Челси Монако ПСЖ - Монако Усман Дембеле Луис Энрике
Николай Тытюк Источник: L'Equipe
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Президент Барселоны: «Я не собираюсь делать ничего безумного...»
Футбол | 06 марта 2026, 11:34 0
Президент Барселоны: «Я не собираюсь делать ничего безумного...»
Президент Барселоны: «Я не собираюсь делать ничего безумного...»

Жоан Лапорта рассказал о трансферах каталонцев

Йожеф САБО: «Он нулевой в отборе, но альтернативы нет»
Футбол | 05 марта 2026, 16:07 20
Йожеф САБО: «Он нулевой в отборе, но альтернативы нет»
Йожеф САБО: «Он нулевой в отборе, но альтернативы нет»

Известный тренер выбрал защитников сборной Украины на матч плей-офф отбора ЧМ-2026 против Швеции

ОФИЦИАЛЬНО. УАФ приняла решение по матчу Александрия – Оболонь
Футбол | 05.03.2026, 13:21
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ приняла решение по матчу Александрия – Оболонь
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ приняла решение по матчу Александрия – Оболонь
ОФИЦИАЛЬНО. Хижняк узнал соперника в своем первом профи-бое
Бокс | 06.03.2026, 08:29
ОФИЦИАЛЬНО. Хижняк узнал соперника в своем первом профи-бое
ОФИЦИАЛЬНО. Хижняк узнал соперника в своем первом профи-бое
Александрия – Шахтёр. Прогноз и анонс матча чемпионата Украины
Футбол | 06.03.2026, 09:54
Александрия – Шахтёр. Прогноз и анонс матча чемпионата Украины
Александрия – Шахтёр. Прогноз и анонс матча чемпионата Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Забарный после перехода в ПСЖ купил новую машину. Известна цена
Забарный после перехода в ПСЖ купил новую машину. Известна цена
05.03.2026, 07:22 12
Футбол
Определено будущее Колесника после избиения военного из ТЦК
Определено будущее Колесника после избиения военного из ТЦК
05.03.2026, 07:52 9
Футбол
Лучше так, чем с Алонсо. Обзор 26 тура Ла Лиги
Лучше так, чем с Алонсо. Обзор 26 тура Ла Лиги
04.03.2026, 13:41
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Рад, что они договорились, это будет большой бой»
Леннокс ЛЬЮИС: «Рад, что они договорились, это будет большой бой»
05.03.2026, 09:43
Бокс
Динамо завершило трансфер. Костюк хочет видеть в команде еще одного игрока
Динамо завершило трансфер. Костюк хочет видеть в команде еще одного игрока
04.03.2026, 20:03 4
Футбол
Первая победа за месяц. Ястремская с разгрома стартовала на Индиан-Уэллс
Первая победа за месяц. Ястремская с разгрома стартовала на Индиан-Уэллс
05.03.2026, 08:13 15
Теннис
Металлист 1925 в игре. Определены 3 из 4 полуфиналистов Кубка Украины
Металлист 1925 в игре. Определены 3 из 4 полуфиналистов Кубка Украины
05.03.2026, 15:00 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем