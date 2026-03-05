Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 марта
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 марта

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 марта
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 5 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:30 Антальяспор – Самсунспор

Ggbet 11.80 – 5.70 – 1.23

21:00 Дамак – Аль-Рияд

Ggbet 2.12 – 2.92 – 3.50

22:00 Тоттенхэм – Кристал Пэлас

Ggbet 2.50 – 3.42 – 3.10

22:10 Лион – Ланс

Ggbet 2.85 – 3.52 – 2.47

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

По теме:
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 4 марта
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 3 марта
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 2 марта
прогнозы букмекеров ставка дня главные матчи дня GGBET ставка от GGBET
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
