ОФИЦИАЛЬНО. В Видзеве назвали замену Йовичевича

Сербский специалист Александар Вукович возглавил «Видзев» из Лодзя. Об этом сообщает пресс-служба польского клуба.

У руля команды 46-летний специалист заменил хорватского коуча Игоря Йовичевича. Соглашение между сербом и «Видзевом» рассчитано до конца сезона 2026/27.

Последним местом работы Вуковича был «Пяст» Гливице.

«Видзев» занимает предпоследнее место чемпионата Польши, имея в своем активе 24 очка.