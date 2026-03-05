Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. В Видзеве назвали замену Йовичевича
Польша
05 марта 2026, 17:07 | Обновлено 05 марта 2026, 17:34
878
0

ОФИЦИАЛЬНО. В Видзеве назвали замену Йовичевича

Команду возглавил Александар Вукович

05 марта 2026, 17:07 | Обновлено 05 марта 2026, 17:34
878
0
ОФИЦИАЛЬНО. В Видзеве назвали замену Йовичевича
Видзев. Александар Вукович.

Сербский специалист Александар Вукович возглавил «Видзев» из Лодзя. Об этом сообщает пресс-служба польского клуба.

У руля команды 46-летний специалист заменил хорватского коуча Игоря Йовичевича. Соглашение между сербом и «Видзевом» рассчитано до конца сезона 2026/27.

Последним местом работы Вуковича был «Пяст» Гливице.

«Видзев» занимает предпоследнее место чемпионата Польши, имея в своем активе 24 очка.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Йовичевич уволен из Видзева
ОФИЦИАЛЬНО. Фламенго назначил нового тренера
Источник: Зидан поставил условие по Лунину для своего возвращения в Реал
Игор Йовичевич чемпионат Польши по футболу Видзев Лодзь назначение тренера Пяст Гливице
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Флорентино Перес хочет избавиться от трех футболистов Реала
Футбол | 04 марта 2026, 18:14 0
Флорентино Перес хочет избавиться от трех футболистов Реала
Флорентино Перес хочет избавиться от трех футболистов Реала

Летом Мадрид могут покинуть три футболиста

Определено будущее Колесника после избиения военного из ТЦК
Футбол | 05 марта 2026, 07:52 5
Определено будущее Колесника после избиения военного из ТЦК
Определено будущее Колесника после избиения военного из ТЦК

Футболист будет выступать в медиалиге

Металлист 1925 в игре. Определены 3 из 4 полуфиналистов Кубка Украины
Футбол | 05.03.2026, 15:00
Металлист 1925 в игре. Определены 3 из 4 полуфиналистов Кубка Украины
Металлист 1925 в игре. Определены 3 из 4 полуфиналистов Кубка Украины
Испанские СМИ: «Ванат – одно из топ-подписаний в Ла Лиге. Будущее Жироны»
Футбол | 05.03.2026, 17:05
Испанские СМИ: «Ванат – одно из топ-подписаний в Ла Лиге. Будущее Жироны»
Испанские СМИ: «Ванат – одно из топ-подписаний в Ла Лиге. Будущее Жироны»
Сергей БУБКА: «Я сделал свой выбор в отношении Украины»
Другие виды | 05.03.2026, 08:10
Сергей БУБКА: «Я сделал свой выбор в отношении Украины»
Сергей БУБКА: «Я сделал свой выбор в отношении Украины»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Так и не пропустили, но вылетели. Буковина организовала сенсацию в Кубке
Так и не пропустили, но вылетели. Буковина организовала сенсацию в Кубке
04.03.2026, 18:36 116
Футбол
Первый полуфиналист определен. Динамо в Киеве разобралось с Ингульцом
Первый полуфиналист определен. Динамо в Киеве разобралось с Ингульцом
03.03.2026, 19:57 182
Футбол
Склоним головы. Футболиста Феникса расстреляли на Житомирской трассе
Склоним головы. Футболиста Феникса расстреляли на Житомирской трассе
04.03.2026, 09:00 1
Война
Йожеф САБО: «За что он получил звание Героя Украины? Надо отобрать»
Йожеф САБО: «За что он получил звание Героя Украины? Надо отобрать»
05.03.2026, 08:36 11
Футбол
Известный футболист хочет приостановить карьеру и пойти воевать за страну
Известный футболист хочет приостановить карьеру и пойти воевать за страну
04.03.2026, 07:02 34
Футбол
Украина разгромно проиграла сборной Англии в квалификации ЧМ
Украина разгромно проиграла сборной Англии в квалификации ЧМ
03.03.2026, 20:55 6
Футбол
Мудрик провел разговор с журналистом и сделал важное заявление
Мудрик провел разговор с журналистом и сделал важное заявление
04.03.2026, 07:54
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем