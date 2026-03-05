ОФИЦИАЛЬНО. В Видзеве назвали замену Йовичевича
Команду возглавил Александар Вукович
Сербский специалист Александар Вукович возглавил «Видзев» из Лодзя. Об этом сообщает пресс-служба польского клуба.
У руля команды 46-летний специалист заменил хорватского коуча Игоря Йовичевича. Соглашение между сербом и «Видзевом» рассчитано до конца сезона 2026/27.
Последним местом работы Вуковича был «Пяст» Гливице.
«Видзев» занимает предпоследнее место чемпионата Польши, имея в своем активе 24 очка.
Nowym trenerem pierwszej drużyny Widzewa Łódź został Aleksandar Vuković 🇦🇹— Widzew Łódź (@RTS_Widzew_Lodz) March 5, 2026
Serbski szkoleniowiec podpisał z Klubem kontrakt obowiązujący do końca sezonu 2026/27 🖊️
Szczegóły: https://t.co/Y4bynFT3Cy pic.twitter.com/FnO4EMMGrp
