Флик поручил Деку подписать 75-миллионного форварда из АПЛ

Немецкий нападающий «Ньюкасла» Ник Вольтемаде может продолжить карьеру в составе каталонской «Барселоны». Об этом сообщает Football365.

По информации источника, главный тренер испанского гранда Ханс-Дитер Флик поручил спортивному директору Деку оформить трансфер 24-летнего футболиста.

В текущем сезоне Ник Вольтемаде провел 45 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 11 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Летом 2025 года немец перебрался в «Ньюкасл» из «Штутгарта».

Ранее сообщалось о том, что Ханс-Дитер Флик может покинуть «Барселону».