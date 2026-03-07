Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Флик поручил Деку подписать 75-миллионного форварда из АПЛ
Англия
07 марта 2026, 10:45 | Обновлено 07 марта 2026, 11:06
Немецкий нападающий «Ньюкасла» Ник Вольтемаде может продолжить карьеру в составе каталонской «Барселоны». Об этом сообщает Football365.

По информации источника, главный тренер испанского гранда Ханс-Дитер Флик поручил спортивному директору Деку оформить трансфер 24-летнего футболиста.

В текущем сезоне Ник Вольтемаде провел 45 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 11 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Летом 2025 года немец перебрался в «Ньюкасл» из «Штутгарта».

Ранее сообщалось о том, что Ханс-Дитер Флик может покинуть «Барселону».

Комментарии 2
