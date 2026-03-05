Иван КАЛЮЖНЫЙ: «Радоваться нечему. У Металлиста 1925 другая задача»
Хавбек хочет выиграть Кубок Украины
Металлист 1925 обыграл Локомотив со счетом 3:0 и вышел в полуфинал Кубка Украины. Лидер команды Иван Калюжный считает, что не стоит радоваться просто выходу в 1/2 финала.
«Отдали много сил, не хватает эмоций. Мы рады, что вышли в полуфинал, но радоваться пока еще нечему. У нас большая задача в Кубке Украины. Радоваться будем потом».
«Двигаемся дальше. Все равно, кто выпадет в полуфинале. Остались только сильные соперники, и Локомотив эти показал. Они из Второй лиги, и я хочу их поблагодарить».
«Большие молодцы, пристойная команда, которая выбыла два клуба из УПЛ. Было не так просто», – сказал Калюжный.
