Иван КАЛЮЖНЫЙ: «Радоваться нечему. У Металлиста 1925 другая задача»

Металлист 1925 обыграл Локомотив со счетом 3:0 и вышел в полуфинал Кубка Украины. Лидер команды Иван Калюжный считает, что не стоит радоваться просто выходу в 1/2 финала.

«Отдали много сил, не хватает эмоций. Мы рады, что вышли в полуфинал, но радоваться пока еще нечему. У нас большая задача в Кубке Украины. Радоваться будем потом».

«Двигаемся дальше. Все равно, кто выпадет в полуфинале. Остались только сильные соперники, и Локомотив эти показал. Они из Второй лиги, и я хочу их поблагодарить».

«Большие молодцы, пристойная команда, которая выбыла два клуба из УПЛ. Было не так просто», – сказал Калюжный.