Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Итодо забил второй гол Металлиста 1925 в ворота Локомотива
Кубок Украины
05 марта 2026, 14:40 | Обновлено 05 марта 2026, 15:12
Харьковская команда ведет со счетом 2:0

Металлист 1925

Нападающий «Металлиста 1925» Питер Итодо поразил ворота киевского «Локомотива» в четвертьфинале Кубка Украины.

Поединок проходит в Ковалевке на стадионе «Колос».

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

На 69-й минуте Питер Итодо забил второй гол команды Бартуловича в ворота киевлян. Счет на табло – 2:0.

ВИДЕО. Металлист 1925 вышел вперед в игре с Локомотивом

Кубок Украины по футболу чемпионат Украины по футболу Металлист 1925 видео голов и обзор Локомотив Киев Питер Итодо
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка
