ВИДЕО. Итодо забил второй гол Металлиста 1925 в ворота Локомотива

Нападающий «Металлиста 1925» Питер Итодо поразил ворота киевского «Локомотива» в четвертьфинале Кубка Украины.

Поединок проходит в Ковалевке на стадионе «Колос».

На 69-й минуте Питер Итодо забил второй гол команды Бартуловича в ворота киевлян. Счет на табло – 2:0.

