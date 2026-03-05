Кубок Украины05 марта 2026, 14:40 | Обновлено 05 марта 2026, 15:12
ВИДЕО. Итодо забил второй гол Металлиста 1925 в ворота Локомотива
Харьковская команда ведет со счетом 2:0
Нападающий «Металлиста 1925» Питер Итодо поразил ворота киевского «Локомотива» в четвертьфинале Кубка Украины.
Поединок проходит в Ковалевке на стадионе «Колос».
На 69-й минуте Питер Итодо забил второй гол команды Бартуловича в ворота киевлян. Счет на табло – 2:0.
ВИДЕО. Металлист 1925 вышел вперед в игре с Локомотивом
