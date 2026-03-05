Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Циципас получил предупреждение от судьи и вылетел из Индиан-Уэллс
ATP
05 марта 2026, 15:44 | Обновлено 05 марта 2026, 16:02
ВИДЕО. Циципас получил предупреждение от судьи и вылетел из Индиан-Уэллс

Представитель Греции проиграл Денису Шаповалову в матче 1/64 финала Мастерса

ВИДЕО. Циципас получил предупреждение от судьи и вылетел из Индиан-Уэллс
Getty Images/Global Images Ukraine. Стефанос Циципас

Представитель Греции Стефанос Циципас (ATP 43) проиграл стартовый матч канадцу Денису Шаповалову (ATP 39) на турнире ATP 1000 в Индиан-Уэллс.

Циципас уступил Шаповалову в матче 1/64 финала за 1 час и 48 минут в трех сетах – 2:6, 6:3, 4:6. В активе Циципаса – шесть из девяти отыгранных брейк-пойнтов и 15 виннеров, а в пасиве – три двойные ошибки на подаче и 31 невынужденная за матч.

Счет очных встреч игроков – 2:5. Шаповалов лидирует в этом противостоянии.

Канадец в следующем раунде встретится с аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри (ATP 31).

В третьем сете Стефанос получил предупреждение от судьи за коучинг. Несмотря на то, что это разрешено, арбитр посчитал, что грек превысил допустимые нормы, общаясь со своим отцом фактически на каждом розыгрыше.

После третьего поражения подряд, грек опустится как минимум на 50-е место в рейтинге. Циципас проиграл матч четвертьфинала пятисотника в Дохе нейтралу Андрею Рублеву и не смог защитить титул турнира ATP 500 в Дубае, где уступил в 1/16 финала Уго Умберу.

ATP 1000 Индиан-Уэллс. Хард, 1/64 финала

Стефанос Циципас – Денис Шаповалов – 2:6, 6:3, 4:6

ВИДЕО. Циципас получил предупреждение от судьи на Индиан-Уэллс

Видеообзор матча

LIVE-рейтинг АТР

ATP Индиан-Уэллс Стефанос Циципас Денис Шаповалов видео теннисные видеообзоры
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
