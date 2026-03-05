ВИДЕО. Циципас получил предупреждение от судьи и вылетел из Индиан-Уэллс

Представитель Греции Стефанос Циципас (ATP 43) проиграл стартовый матч канадцу Денису Шаповалову (ATP 39) на турнире ATP 1000 в Индиан-Уэллс.

Циципас уступил Шаповалову в матче 1/64 финала за 1 час и 48 минут в трех сетах – 2:6, 6:3, 4:6. В активе Циципаса – шесть из девяти отыгранных брейк-пойнтов и 15 виннеров, а в пасиве – три двойные ошибки на подаче и 31 невынужденная за матч.

Счет очных встреч игроков – 2:5. Шаповалов лидирует в этом противостоянии.

Канадец в следующем раунде встретится с аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри (ATP 31).

В третьем сете Стефанос получил предупреждение от судьи за коучинг. Несмотря на то, что это разрешено, арбитр посчитал, что грек превысил допустимые нормы, общаясь со своим отцом фактически на каждом розыгрыше.

После третьего поражения подряд, грек опустится как минимум на 50-е место в рейтинге. Циципас проиграл матч четвертьфинала пятисотника в Дохе нейтралу Андрею Рублеву и не смог защитить титул турнира ATP 500 в Дубае, где уступил в 1/16 финала Уго Умберу.

ATP 1000 Индиан-Уэллс. Хард, 1/64 финала

Стефанос Циципас – Денис Шаповалов – 2:6, 6:3, 4:6

ВИДЕО. Циципас получил предупреждение от судьи на Индиан-Уэллс

👀 Tsitsipas recibió un warning por coaching.



Si bien está permitido, el umpire consideró que se excedió al comunicarse con su padre prácticamente en cada punto.pic.twitter.com/lLMgHmNT2o — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) March 5, 2026

