«Дьявол также присутствует»: Судаков удивил постом в социальных сетях
Георгий заговорил о Боге
Полузащитник национальной сборной Украины Георгий Судаков, на клубном уровне выступающий за Бенфику, удивил фанатов постом в социальных сетях.
«Дьявол также присутствует в этом мире, и его план – удалить нас от Бога. Вернее, потащить нас с собой в ад. Болезни и войны произошли не от Бога, а от греха.
Связывать эти вещи с Богом – ложь со стороны дьявола; Он слишком верен, а Библия говорит, что Он сотворил нас по Своему образу, а это значит, что Он слишком любит нас.
Он – Бог мира и войны. Вот почему дьявол ненавидит нас, потому что он завидует нам. Мы должны читать Библию, чтобы узнать Бога, иначе нами будут манипулировать», – написал Георгий.
