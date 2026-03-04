Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ребров сделал заявление о Судакове и Забарном, вспомнив про Моуриньо
Чемпионат мира
04 марта 2026, 23:23 |
422
1

Ребров сделал заявление о Судакове и Забарном, вспомнив про Моуриньо

Наставник сборной Украины надеется, что его подопечные будут получать регулярную игровую практику

04 марта 2026, 23:23 |
422
1 Comments
Ребров сделал заявление о Судакове и Забарном, вспомнив про Моуриньо
УАФ. Сергей Ребров

Наставник сборной Украины Сергей Ребров поделился мнением о тех футболистах, которые в нынешнем сезоне не имеют регулярной игровой практики – это защитник французского ПСЖ Илья Забарный и полузащитник португальской «Бенфики» Георгий Судаков.

– Вопрос по Илье Забарному и Георгию Судакову. Они имеют мало игровой практики, насколько это критически для вас?

– У Георгия меньше, но Илья играет сейчас. ПСЖ играет во всех турнирах, поэтому он получает практику, хоть и не во всех матчах. Это было понятно сразу – ПСЖ играет в Лиге чемпионов, в Кубке, в чемпионате Франции.

Я считаю, что Илья получает достаточно практики. С Георгием я разговаривал, но я не могу позвонить Моуриньо и сказать, что нам нужно больше использовать Судакова в чемпионате, чтобы он подготовился к матчам сборной.

Георгию я могу только пожелать работать... Даже сейчас, если есть возможность, играть за вторую команду... Потому что практика для наших игроков очень важна, – сообщил Ребров.

В нынешнем сезоне Судаков провел 33 игры в составе «Бенфики», в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.

В активе Забарного – один результативный удар и 27 сыгранных поединков в футболке ПСЖ.

По теме:
Ребров попросил президента известного клуба вернуть игрока сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Просьба Реброва. УПЛ перенесла матч Шахтера
Журналист: «Сборная Украины теряет игроков. Их переманивает другая страна»
ЧМ-2026 по футболу сборная Украины по футболу Сергей Ребров Бенфика Георгий Судаков Жозе Моуриньо ПСЖ Илья Забарный
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известный футболист хочет приостановить карьеру и пойти воевать за страну
Футбол | 04 марта 2026, 07:02 32
Известный футболист хочет приостановить карьеру и пойти воевать за страну
Известный футболист хочет приостановить карьеру и пойти воевать за страну

Мехди Тареми хочет встать на защиту Ирана

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 3 марта
Футбол | 03 марта 2026, 21:51 0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 3 марта
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 3 марта

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

Туран лишился украинского игрока. Шахтер отправил его за границу
Футбол | 04.03.2026, 21:44
Туран лишился украинского игрока. Шахтер отправил его за границу
Туран лишился украинского игрока. Шахтер отправил его за границу
Источник: Лунин сорвал трансфер известного вратаря в Реал
Футбол | 04.03.2026, 14:27
Источник: Лунин сорвал трансфер известного вратаря в Реал
Источник: Лунин сорвал трансфер известного вратаря в Реал
Йожеф САБО: «Не нужно их брать в сборную, они ничем не помогут»
Футбол | 04.03.2026, 07:44
Йожеф САБО: «Не нужно их брать в сборную, они ничем не помогут»
Йожеф САБО: «Не нужно их брать в сборную, они ничем не помогут»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
avk2307
Ну тут Ребров все правильно сказал.
Забарный если посчитать наверное за ПСЖ играет не меньше чем в Борнмуте. 
Просто Борнмут не играл ни в ЛЧ ни в кубках далеко не проходил.
Ну а Судакову можно только пожелать собраться и  хоть на уровень когда перешел в Бенфику выйти.
Ответить
0
Популярные новости
Форвард Динамо получает 50 тысяч в месяц: «У него жизнь удалась»
Форвард Динамо получает 50 тысяч в месяц: «У него жизнь удалась»
04.03.2026, 03:55 16
Футбол
Безумное противостояние. Барселона и Атлетико определили финалиста Кубка
Безумное противостояние. Барселона и Атлетико определили финалиста Кубка
04.03.2026, 00:05 13
Футбол
Украина разгромно проиграла сборной Англии в квалификации ЧМ
Украина разгромно проиграла сборной Англии в квалификации ЧМ
03.03.2026, 20:55 6
Футбол
Мудрик пошел на отчаянный шаг. Челси не был в силах помочь
Мудрик пошел на отчаянный шаг. Челси не был в силах помочь
03.03.2026, 09:04 14
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Он даже близко не Майк Тайсон, не сравнивайте их»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он даже близко не Майк Тайсон, не сравнивайте их»
03.03.2026, 09:40
Бокс
Костюк отказался от талантливого игрока Динамо – ему нашли новый клуб
Костюк отказался от талантливого игрока Динамо – ему нашли новый клуб
04.03.2026, 07:26 10
Футбол
Одна Меркушина и Джима. Состав сборной Украины на первый этап после ОИ
Одна Меркушина и Джима. Состав сборной Украины на первый этап после ОИ
03.03.2026, 17:52
Биатлон
Александр ПОВОРОЗНЮК: «За победу над Динамо премия будет сумасшедшей»
Александр ПОВОРОЗНЮК: «За победу над Динамо премия будет сумасшедшей»
03.03.2026, 08:09 57
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем