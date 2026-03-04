Ребров сделал заявление о Судакове и Забарном, вспомнив про Моуриньо

Наставник сборной Украины Сергей Ребров поделился мнением о тех футболистах, которые в нынешнем сезоне не имеют регулярной игровой практики – это защитник французского ПСЖ Илья Забарный и полузащитник португальской «Бенфики» Георгий Судаков.

– Вопрос по Илье Забарному и Георгию Судакову. Они имеют мало игровой практики, насколько это критически для вас?

– У Георгия меньше, но Илья играет сейчас. ПСЖ играет во всех турнирах, поэтому он получает практику, хоть и не во всех матчах. Это было понятно сразу – ПСЖ играет в Лиге чемпионов, в Кубке, в чемпионате Франции.

Я считаю, что Илья получает достаточно практики. С Георгием я разговаривал, но я не могу позвонить Моуриньо и сказать, что нам нужно больше использовать Судакова в чемпионате, чтобы он подготовился к матчам сборной.

Георгию я могу только пожелать работать... Даже сейчас, если есть возможность, играть за вторую команду... Потому что практика для наших игроков очень важна, – сообщил Ребров.

В нынешнем сезоне Судаков провел 33 игры в составе «Бенфики», в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.

В активе Забарного – один результативный удар и 27 сыгранных поединков в футболке ПСЖ.