0.01 xG – слишком много. 12 мыслей после матча Брайтона и Арсенала

После вчерашнего игрового дня преимущество «Арсенала» над «Ман Сити» в турнирной таблице выросло до 7 очков. Теперь даже победа «горожан» в той самой игре в запасе не позволит им приблизиться к «канонирам» на расстояние одной победы. Другими словами: «Арсенал» может себе позволить даже проиграть личную встречу прямому конкуренту. Конечно, при условии побед во всех остальных поединках чемпионата. Символично, что лондонцы увеличили свое преимущество благодаря победе 1:0 в – спойлер! – бедном на события матче, а «Сити» потерял очки в результативной перестрелке со счетом 2:2. Если кто-то видит добро в игре в футбол и зло в отказе от таковой, то им желаемый победитель титульной гонки уже выбран. Однако вряд ли Артету хоть немного волнует, что болельщики в своем большинстве против его команды. Он знает, на что идет. Матч с «Брайтоном» подтверждает это.

Этим текстом поддерживаю всех пострадавших от просмотра поединков «Арсенала» в сезоне зрителей. Теперь я с вами. Полноценно. Это было плохо. Насколько? Опишу в абзацах ниже. Предполагаю, что даже читать об «Арсенале» интереснее, чем смотреть его футбол.

1. «Брайтон» – серьезный соперник. Пожалуй, стоит прописать это отдельным пунктом. В таблице xPTS «чайки» среди десятки лучших клубов АПЛ. Очень вероятно, что до завершения сезона поднимутся до каких-то топ-8 по метрике, шансы коллектива на финиш в зоне еврокубков не являются исключительно математическими. И это в розыгрыше, когда сдал Балеба (а помните, как летом «Брайтон» хотел за него 100+?), ушел Педро, а среди середняков неожиданно выстрелили «Эвертон» и «Брентфорд». «Чайки» подходили к матчу с «Арсеналом» после пары подряд побед в чемпионате. Каждое из 5 последних поражений в лиге пережили со счетом 0:1 или 1:2, то есть избегали проигрышей даже с разницей хотя бы в 2 гола аж 12 туров – полноценную треть сезона. То есть нет, «Арсенал» точно не должен был одолеть «Брайтон» легко и без проблем. Матч должен был стать тяжелым для команды. Но кто же знал, что станет аж настолько тяжелым.

2. «Арсеналу» повезло забить. У команды 0.01 xG за первый тайм, и даже такой показатель – комплиментарный для коллектива. Должен быть меньше, ведь у «канониров» только 4 касания мяча в чужой штрафной площадке. У «Брайтона» – 13. Даже у «Ноттингема» с «Сити» до перерыва 7. У некоторых команд АПЛ вчера было больше ударов из пределов штрафной, чем у «Арсенала» касаний. То есть моментов не было. Опасных подходов не было. Да что там: «канониры» даже первый свой угловой выполнили после 60 минуты. Гол забит после счастливого рикошета в момент, когда Сака даже не бил по воротам. Не знаю, насколько уместно критиковать Вербрюггена с учетом отскока от своего, поэтому остановимся на формулировке «не помог». Однако трудно представить, чтобы что-то подобное пропустил, например, Райя. Тем не менее: «Арсенал» забил уже на 9 минуте. Прекрасная возможность сыграть вторым номером на контратаках. Была. На самом же деле «Арсенал» свой следующий удар нанесет только на 57 минуте.

3. После забитого и до перерыва у «Брайтона» 63% владения. Зато у «Арсенала» на отрезке только 74% точных пасов – на 10% меньше, чем в среднем по сезону (а после перерыва будет вообще только 64%). И это не столько о давлении «чаек», сколько о «канонирах»: из 13 своих попыток отбора «Брайтон» не осуществил ни одной на чужой трети поля. То есть коллектив позволял подопечным Артеты разыгрывать от ворот почти без давления, а встречал оппонента только в среднем блоке. «Арсенал» реагировал на это потерями (и тактическими фолами после них) и длинными пасами. «Канониры» умудрились перебить соперника по лонгболам – 59 на 53 – при том, что выполнили в полтора раза меньше передач в целом. То есть они даже не пытались играть в качественный комбинационный футбол. Уже на 15 минуте «Арсенал» защищался от одной из атак «Брайтона» всем составом на своей трети. Уже с 10 минуты игры потенциальный чемпион АПЛ удерживал победный счет 1:0.

4. «Арсенал» лучше всех в Англии использует тактические фолы. Конечно, нет метрики, которая позволила бы это обсчитать, поэтому приходится полагаться на визуальное восприятие. Вчера «канониры» совершили аж 10 нарушений правил за первый тайм, после забитого и до перерыва – 9, то есть в среднем аж по одному фолу на каждые 4 минуты игры. Большинство – в районе центральных линии и круга. Поэтому у «Арсенала» и только 1 желтая за весь матч: футболисты знают, где можно нарушать правила. Лондонцы использовали свое владение для медленного перекатывания мяча, а любую попытку «Брайтона» повысить темп останавливали фолом. Для зрителя это выглядело так, будто «Арсенал» отказывается играть в футбол. Но не совсем так: на самом деле «Арсенал» просто отказывается играть в футбол по правилам соперника. Если «канониры» хотят, чтобы игра была медленной, то она будет. Нет? Тогда сегодня вообще без футбола.

Getty Images/Global Images Ukraine

5. Сила «Арсенала» в его бескомпромиссности. Я начинаю понимать эти старые тезисы Артеты о «мы доминировали». Видимо, для него доминирование – не о контроле над мячом, территорией или даже соперником, а о возможности выбирать сценарий игры. Если «Арсенал» сегодня играл в тот футбол, в который хотел сам, то это вполне себе доминирование. Хотя бы потому, что его соперник в таких условиях, вероятно, в желаемый для себя футбол не играл. Вчера «Арсенал» хотел медленно – получил медленно. Хотел с минимумом моментов – получил. Хотел с паузами – и сыграл с постоянными паузами. Команда Микеля действительно диктует свои условия соперникам. Еженедельно, обычно – по 2 раза за 7 дней. Эти условия – разные, но всегда – комфортные именно для «Арсенала». Поэтому с кризисным «Тоттенхэмом» в дерби команда готова сыграть в футбол, а с «Брайтоном» на его поле удерживает 1:0 с 10 минуты. Потому что сама так решила. Чемпионская черта, которой у «Арсенала» до этого сезона не было.

6. Понимаю истерику Хюрцелера в первом тайме. Целых 45 минут ходил и кричал то на своих, то на чужих, то на судей... И молодец! Потому что «Арсенал» «усыпил» игру, сделал ее скучной, медленной, безэмоциональной – нужно реагировать. Заменами немного рано, поэтому нужно хотя бы «разбудить» ребят. А как это сделать лучше, чем бегом туда-сюда в технической зоне и криками? Если бы я был тренером «Брайтона» и играл против такого «Арсенала», тоже на всех кричал бы. Возможно, называл бы ближайшего ко мне в данный момент человека самыми плохими словами, которые знаю. Громко, чтобы он услышал. Даже если это мой футболист. Не уверен, насколько для «Брайтона» сработала такая активность тренера, но без нее, возможно, «чайки» раньше бы бросили бороться и позволили бы «Арсеналу» окончательно «усыпить» игру. Вместо этого «Брайтон» боролся все 90 минут. По правилам «канониров» почти все время, но не терял надежды спастись. Хюрцелер не зря буянил.

7. «Брайтону» критически не хватало индивидуального класса в последней трети. Еще до 0:1 мог забивать после ошибки в передаче Раи – но Балеба не смог как следует выполнить удар-парашют. Чуть позже Рюттер пробьет в своего лежачего. Во втором тайме он же недостаточно сильно ударит с лету – и только благодаря этому среагирует Рая. Если бы такие возможности получали игроки «Арсенала», то забивали бы голы. Вообще, очень бросается в глаза факт отсутствия у «чаек» стабильного нападающего. Команда была готова к продаже Педро прошлым летом, нашла двух греков ему на замену – а в решающий момент сезона с «Арсеналом» играет Рюттер. А спасать все и всех выходит вообще Уэлбек. Хорошие футболисты, но совсем другого уровня. У команды только 2 игрока с 4+ голами в АПЛ за сезон. Для сравнения: прошлый розыгрыш она завершила с 3 футболистами с показателем 10+. Надо идти на рынок за бомбардирами летом.

8. Еще до игры Хюрцелер жаловался на то, что «Арсенал» ворует время. Говорил, что из-за постоянных пауз в игре «канониров» чистое игровое время в их матчах составляет всего 50 минут вместо 65. После матча немец продолжил: указал на трижды лежащего на газоне Раю и отметил необходимость наказывать желтыми карточками команду за умышленное замедление игры. Ну, он прав: при любой возможности футболисты «Арсенала» крали у «Брайтона» секунды на спасение. Каждый аут даже вбрасывали на несколько секунд дольше, чем соперники. Я уже минуты с 15 понимал: каждый свой стандарт «канониры» будут выполнять крайне медленно. Потому что такой комфортный темп для «Арсенала». Это может бесить, но дает результат. Видимо, просто нужно принять тот факт, что наиболее вероятный чемпион сезона АПЛ имеет значительно более низкий комфортный темп игры, чем «Брайтон». Даже звучит плохо. Но все еще лучше, чем выглядит.

9. «Брайтон» пытался оживить игру. Например, Хюрцелер уже в перерыве решился на замену: вместо техничного Митомы, который любит придержать мяч, выпустил на поле реактивного Минте. Так и надо: против такого «Арсенала» нужны не столько лучшие, сколько способные навести суету. «Канониры» любят чувствовать контроль над ситуацией, поэтому нужен хаос. Поэтому Минте. Поэтому больше авантюрных попыток подач из глубины (9 до перерыва и 20 после). Поэтому тройная замена в какой-то момент. Причем в последнем случае даже неважно, кто именно выходит на поле: главное не тактика, а ощущение беспорядка от большого количества обновлений. Сработало ли все это? Трудно сказать однозначно. «Брайтон» выиграл второй тайм по xG. «Брайтон» – единственная команда в матче с явными голевыми моментами. Лучший сейв поединка – у Раи. Кстати, после кросса. Еще один топ-шанс – после сольного прохода Минте. «Чайки» делали все правильно. Просто их соперники – тоже. Поэтому 0:1.

10. Чемпионский матч в исполнении Раи. Не выдающийся, не исторический, далеко не лучший в сезоне – но чемпионский. Ошибся и едва не привез пропущенный на первых минутах – бывает несколько раз за сезон, когда настаиваешь, чтобы твой вратарь много играл ногами. Но потом собрался и спас. Снял 6 кроссов, некоторые прыжки за мячом – крайне своевременные и хайлайтные. Сделал 1 топ-сейв. Но главное – его работа с темпом игры. Замедлял всегда, когда только мог, и даже не получил желтую. В какой-то момент «Брайтон» быстро вбрасывал аут – и Райя упал на землю, схватившись за плечо. Зачем? Все просто: давал возможность команде провести замены. Потому что все должно быть по правилам «Арсенала»: соперник вбросит аут только тогда, когда мы будем готовы. Ни в коем случае не поддерживаю идею задерживать время при первой же возможности, но если уж делать это, то красиво и своевременно. Райя так умеет. Лежащий на газоне ради нужд команды испанец – иллюстрация нынешнего «Арсенала».

Getty Images/Global Images Ukraine

11. В какой-то момент в матче исчез комментатор. Какие-то технические проблемы в трансляции на Сетанте: с кем не бывает. И вот знаете, до исчезновения комментатора матч казался пустым. А потом он потерялся – и поединок как будто стал еще более пустым. Как в шляпе фокусника есть двойное дно, чтобы прятать там кролика, так и здесь, только вместо кролика – еще больше пустоты. Видимо, именно такие матчи должен «вывозить» на своем мастерстве комментатор. Все свои десятки страниц заготовок может перечитать и интегрировать в комментирование. Но у меня вчера почти весь второй тайм такой роскоши не было, поэтому в какой-то момент я подумал, что без голоса на фоне очень даже органично. Настолько никакому матчу, где – клише! – одна не хочет, а другая не может, очень даже кстати тишина. Для полного погружения в это «кино» не хватало только заглушить трибуны. Так что если вдруг это не технические проблемы, а комментатор просто задремал... Ну, это к лучшему. Я не просто не осуждаю – я его очень даже понимаю.

12. Нет смысла смотреть «проходные» матчи «Арсенала». От их просмотра примерно столько же пользы, сколько от наблюдения за монахом в процессе медитации. В лучшем случае можно вдохновиться силой духа команды, терпением, выносливостью и т.д. Но с гораздо большей вероятностью можно просто потерять время. Потому что ты не научишься медитации таким образом. Потому что смотреть на медитацию – скучно. Ну и совсем мелочь: ты так-то футбол собирался смотреть, а не сеанс медитации. Не тот канал. Зачем-то ты отдал предпочтение развлекательному контенту, а не духовному. Возможно, у тебя была какая-то мотивация, когда ты это делал: хотел развлечься, например. Матчи «Арсенала» не развлекают. Они заставляют скучать. Из-за отсутствия событий. Из-за малого количества голов. Из-за ТАКОГО футбола лучшей команды Англии. Из-за того, на что ты тратишь часы своей жизни. От матчей «Арсенала» становится плохо на душе. Простое напоминание: даже Артета не смотрит их бесплатно.