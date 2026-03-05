Фонсека объяснил, как изменился Лион с приходом Яремчука

Главный тренер французского Лиона Паулу Фонсека дал свою оценку форварду его команды и сборной Украины Роману Яремчуку.

«С Яремчуком мы усилили качество игры в штрафной. Таких игроков нам не хватало в первой половине сезона, теперь мы стали сильнее в атаке», – сказал тренер.

По условиям арендного соглашения между Олимпиакосом и Лионом Яремчук может быть выкуплен летом 2026 года за пять миллионов евро. После перехода в клуб 30-летний форвард отдал одну результативную передачу в трех проведённых матчах.