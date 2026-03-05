Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Фонсека объяснил, как изменился Лион с приходом Яремчука
Франция
05 марта 2026, 11:33 | Обновлено 05 марта 2026, 12:08
Фонсека объяснил, как изменился Лион с приходом Яремчука

Португалец похвалил украинского форварда

Getty Images/Global Images Ukraine. Паулу Фонсека

Главный тренер французского Лиона Паулу Фонсека дал свою оценку форварду его команды и сборной Украины Роману Яремчуку.

«С Яремчуком мы усилили качество игры в штрафной. Таких игроков нам не хватало в первой половине сезона, теперь мы стали сильнее в атаке», – сказал тренер.

По условиям арендного соглашения между Олимпиакосом и Лионом Яремчук может быть выкуплен летом 2026 года за пять миллионов евро. После перехода в клуб 30-летний форвард отдал одну результативную передачу в трех проведённых матчах.

Паулу Фонсека Роман Яремчук Лион Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Лион
