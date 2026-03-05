В пятницу, 6 марта, состоится матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретятся «Александрия» и донецкий «Шахтер».

Команды сыграют на стадионе «Ника», стартовый свисток главного арбитра Клима Заброды прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

«Шахтер» набрал 41 балл и разместился на первой позиции в турнирной таблице. «Александрия» занимает шестое место, в активе команды Кирилла Нестеренко – 11 пунктов.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

Александрия – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

