Александрия – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги состоится 6 марта в 13:00 по киевскому времени
В пятницу, 6 марта, состоится матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретятся «Александрия» и донецкий «Шахтер».
Команды сыграют на стадионе «Ника», стартовый свисток главного арбитра Клима Заброды прозвучит в 13:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
«Шахтер» набрал 41 балл и разместился на первой позиции в турнирной таблице. «Александрия» занимает шестое место, в активе команды Кирилла Нестеренко – 11 пунктов.
Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.
Александрия – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 14.46 для «Александрии» и 1.20 для «Шахтера». А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.
|
Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Известный в прошлом спортсмен – об информации, что он сотрудничает с оккупантами
Летом Мадрид могут покинуть три футболиста