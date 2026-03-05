Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Александрия – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Премьер-лига
Александрия
06.03.2026 13:00 - : -
Шахтер Донецк
Украина. Премьер лига
05 марта 2026, 11:33 |
Матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги состоится 6 марта в 13:00 по киевскому времени

В пятницу, 6 марта, состоится матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретятся «Александрия» и донецкий «Шахтер».

Команды сыграют на стадионе «Ника», стартовый свисток главного арбитра Клима Заброды прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Шахтер» набрал 41 балл и разместился на первой позиции в турнирной таблице. «Александрия» занимает шестое место, в активе команды Кирилла Нестеренко – 11 пунктов.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 14.46 для «Александрии» и 1.20 для «Шахтера».

GG.BET
Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Металлист 1925 – Локомотив. Стали известны стартовые составы на игру
Ротань отказался от приглашения Мбаппе в Полесье. Выбрал другого форварда
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Шахтер
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Александрия Шахтер Донецк Александрия - Шахтер смотреть онлайн
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
