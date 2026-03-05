Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Лион – Ланс. 1/4 финала Кубка Франции. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
05 марта 2026, 11:07 | Обновлено 05 марта 2026, 12:00
Лион – Ланс. 1/4 финала Кубка Франции. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится на стадионе «Parc Olympique Lyonnais» и начнется 5 марта в 22:10

Кубок Франции. Лион – Ланс

В четверг, 5 марта, состоится матч четвертьфинала Кубка Франции, в котором встретятся «Лион» и «Ланс».

Команды сыграют на стадионе «Parc Olympique Lyonnais». Поединок начнется в 22:10 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Лион» на пути к 1/4 финала одолел «Сен-Сир Коллонж» со счетом 3:0, «Лилль» – 2:1 и «Лаваль» (2:0).

«Ланс» оказался сильнее «Фенье-Ольнуа» – 3:1, разгромил «Сошо» (3:0) и одолел «Труа» (4:2).

В составе «Лиона» выступает форвард сборной Украины Роман Яремчук. Наставником команды является бывший тренер «Шахтера» Паулу Фонсека.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на ОТТ-платформе MEGOGO.

Лион – Ланс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Лион – Ланс
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Кубок Франции по футболу Лион Ланс Роман Яремчук Паулу Фонсека смотреть онлайн
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
