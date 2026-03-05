Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Вторая лига
05 марта 2026, 10:49 | Обновлено 05 марта 2026, 11:02
Украинский тренер поддержал Гераскевича после скандала на ОИ-2026

Сергей Карпенко отреагировал на скандальную ситуацию вокруг украинского скелетониста

Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Гераскевич

Главный тренер столичного «Локомотива» Сергей Карпенко отреагировал на скандальную ситуацию вокруг украинского скелетониста Владислава Гераскевича на ОИ-2026.

– Вопрос о Владиславе Гераскевиче. Все-таки не до конца ясны действия комитета. Какова была ваша реакция, когда вы узнали эту новость? И что вы вообще думаете обо всем, что произошло?

– В поступке Владислава нет никаких нарушений и оснований для дисквалификации – вот что мы об этом думаем. Категорически осуждаем решение МОК и поддерживаем Владислава, с ребятами записали видеообращение на эту тему. Хотелось, чтобы в этой борьбе за справедливость объединилось больше людей, и, конечно, чтобы Владислав был уверен: он не один. Его поддерживает не только украинский народ, но весь цивилизованный мир.

Можно много говорить о двойных стандартах МОК, но прежде всего хочется поблагодарить всех наших военных, которые держат мирное небо над домами.

Никаким комитетам или инстанциям не удастся дисквалифицировать украинское достоинство. Поскольку память – это не нарушение, это обязанность сознательных граждан. Мир, олимпийский комитет в том числе, должен помнить о павших героях и спортсменах, которые могли бы выступать на Олимпиаде, но война забрала у них эту возможность, – сказал коуч.

Владислав Гераскевич скелетон Сергей Карпенко Локомотив Киев Вторая лига Украины Олимпийские игры 2026
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
