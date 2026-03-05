Пеп ГВАРДИОЛА: «Мы разочарованы. Нужно двигаться дальше»
Коуч поделился эмоциями после неожиданной ничьей «горожан» против Ноттингем Форест
Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола поделился эмоциями после неожиданной ничьей «горожан» против Ноттингем Форест (2:2) в 29 туре АПЛ.
«Разочарованы результатом. Мы сделали все возможное, не позволили сопернику создать много моментов у наших ворот, а у нас были возможности, особенно в конце игры. Нужно двигаться дальше.
В общем, это была хорошая игра. Многие аспекты мы можем улучшить, но команда показала качественную игру. Впереди еще много матчей, поэтому нужно двигаться вперед», – сказал Пеп.
В нынешнем сезоне Английской Премьер-лиги Манчестер Сити занимает второе место турнирной таблицы, имея в своем активе 60 турнирных баллов после 29 сыгранных матчей.
