Пеп ГВАРДИОЛА: «Мы разочарованы. Нужно двигаться дальше»

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола поделился эмоциями после неожиданной ничьей «горожан» против Ноттингем Форест (2:2) в 29 туре АПЛ.

«Разочарованы результатом. Мы сделали все возможное, не позволили сопернику создать много моментов у наших ворот, а у нас были возможности, особенно в конце игры. Нужно двигаться дальше.

В общем, это была хорошая игра. Многие аспекты мы можем улучшить, но команда показала качественную игру. Впереди еще много матчей, поэтому нужно двигаться вперед», – сказал Пеп.

В нынешнем сезоне Английской Премьер-лиги Манчестер Сити занимает второе место турнирной таблицы, имея в своем активе 60 турнирных баллов после 29 сыгранных матчей.